"Me quiero ir a mi casa". Anita se hunde al reencontrarse con Manuel en 'Supervivientes 2025'

Obviamente, si 'Supervivientes' estaba ahora explotando el culebrón de Anita y Montoya tras 'La isla de las tentaciones', casi se podía ver a la gente del equipo del reality salivando ante su inminente reencuentro con Manuel. Dicho y hecho, porque a Anita casi le da un parraque cuando lo descubrió en la gala de anoche.

Drama en la reunificación

Tal como anunciaron, el domingo se produjo la última expulsión definitiva en Playa Misterio y, el martes, 'Supervivientes' reunificó Playa Misterio con el resto de playas. "Aquí no hay errores, pero sí muchos misterios" presentaba Laura Madrueño antes de dar paso al "primer misterio".

Manuel González entró en la Palapa y Montoya puso cara de circunstancias: "Estoy encantado de veros" saludaba el extentador, y la presentadora le preguntó directamente a Anita por la cara de pocos amigos que le estaba poniendo: "No me hace ninguna gracia".

La susodicha no pudo evitar que se le terminaran cayendo las lágrimas al pensar que tenía que volver a convivir con él: "Me ha venido muy bien todo este tiempo para reforzar cosas con él y no quiero que se fastidien otra vez porque vuelva a revivirlo todo".

"Para mí es una persona a la que no doy importancia, quiero que esté tranquila, que esté bien" la intentó tranquilizar Montoya, pero el disgusto de Anita iba cada vez a más. "¿Por qué te ríes del sufrimiento de alguien?" le echó en cara Carmen Alcayde a Manuel, aunque este negó que se estuviera riendo de los lloros de Anita, a la que al final le dio un ataque de ansiedad y se puso a llorar desconsoladamente: "Me quiero ir a mi casa" repetía sin cesar hasta que Laura Madrueño logró por fin calmarla.

El abandono de Almácor

Almácor había sufrido una caída en una prueba de recompensa y desde entonces iba con el brazo en un cabestrillo. Finalmente, el equipo médico reveló su decisión de que debía abandonar el reality:

"El pasado domingo, Almácor sufrió un traumatismo en el brazo que obligó al equipo médico a inmovilizarle el hombro. En las pruebas efectuadas se confirma la presencia de una lesión que implica el uso de un inmovilizador de hombro durante cuatro semanas y además posterior rehabilitación. Por todo ello, Almácor no puede seguir en 'Supervivientes' y debe regresar a España".

