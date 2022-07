'Solo Leveling' tendrá anime: primer tráiler de la adaptación del exitoso webtoon coreano de fantasía

La Anime Expo nos ha dejado varios bombazos, y uno de ellos ha sido el anuncio de que 'Solo Leveling' tendrá su propia serie de anime. El manhwa ("manga" coreano) de Chugong y Dubu se empezó a publicar online en 2016 y pasó a formato webtoon a partir de 2018.

La historia cogió tracción muy rápido fuera de Corea del Sur y es uno de los manhwas más populares del momento. Ya hay un videojuego en camino, y después de meses de rumores finalmente hay algunos detalles sobre seguro sobre la serie de anime.

Directo a simulcast

El anime de 'Solo Leveling' estará producido desde A-1 Pictures y contará con Shunsuke Nakashige ('Mother of the Goddess’ Dormitory') como director. Noboru Kimura ('Gundam Build Divers') será el principal guionista y Tomoko Sudo (Alice in Borderland) realizará el diseño de personajes. La banda sonora correrá a cuenta de Hiroyuki Sawano, el compositor de 'Shingeki no Kyojin'.

Aún no hay una fecha concreta para el estreno de 'Solo Leveling', pero se ha confirmado que llegará durante 2023 y Crunchyroll ya se ha hecho con la licencia para emitir la serie en simulcast fuera de Japón. Además de este primer tráiler en el que podemos ver un anticipo de la acción y un vistazo a los personajes, también se ha revelado un poster promocional centrado en su protagonista con el que se puede apreciar mejor el diseño de personaje.

The worldwide dungeon-crawling phenomenon is getting an anime adaptation!



Solo Leveling is coming to Crunchyroll in 2023!



The worldwide dungeon-crawling phenomenon is getting an anime adaptation!

Solo Leveling is coming to Crunchyroll in 2023!

'Solo Leveling' gira en torno a Jinwoo Sung, quien pertenece al nivel más bajo dentro de la Asociación de Cazadores y es conocido como "el cazador más débil". Un día consigue sobrevivir a una misión especialmente peligrosa y es elegido por un programa como único jugador, con lo que empieza a ganar habilidades y a "subir de nivel" a pasos agigantados.