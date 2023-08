Netflix responde a 'Megalodón 2': la nueva comedia de terror de la plataforma tiene una secuencia con un tiburón zombie que está dando que hablar en redes

El çunico éxito del verano que ha podido con 'Barbie' en España ha sido 'Megalodon 2: la fosa', el descacharrante blockbuster de acción con un gran escualo prehistórico, pero ahora, la nueva comedia de terror de Netflix 'Cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi', aparecida al mismo tiempo que el anime, está incendiando las redes gracias a la aparición de un tiburón zombie durante su gran clímax final.

Esta adaptación de acción real del manga japonés es definida por la plataforma como una nueva comedia de zombis que vuelven a la vida dedicada para cualquier persona estresada por la sociedad moderna. Escrita por Haro Aso e ilustrada por Kotaro Takata, la serie de manga triunfó en octubre de 2018 y en Netflix no dejan pasar estas oportunidades, en su contenido es cada vez más común encontrarse adaptaciones de web toons en forma de serie.

Ligeros spoilers relacionados con el tiburón

Cosas que hacer en Tokio cuando estás muerto

La sinopsis de la trama de la película live action trata sobre Akira Tendo (Eiji Akaso) un joven que trabaja en una empresa explotadora donde sufre durante interminables horas el acoso de su jefe. Al pasar más días sintiéndose muerto que vivo, se despierta y descubre que su ciudad ha sido devastada y tomada por zombis y de repente se siente emocionado ante la perspectiva de no tener que ir más a la oficina.

Tras presenciar a un compañero de trabajo veterano que quiere convertirse en un zombi, se da cuenta de que preferiría que los zombis se lo comieran si no puede hacer lo que quiere". A Akira se le ocurre una lista de deseos de 100 cosas que quiere hacer antes de convertirse en zombi. La dinámica es idónea para un anime, dado que irá tachando estos elementos de la lista según va haciendo todo lo que se le ocurre, dotando de la primera parte de la película de un carácter algo episódico.

Así, vemos a Akira hacer campamentos en su casa, parapente, SUP yoga y otros sueños que tenía en mente desde hace mucho tiempo. Pero mientras vive felizmente su vida en medio de un apocalipsis zombi y se da cuenta de que su sueño imposible de convertirse en un superhéroe que salva a todos es ahora una realidad muy posible, y ese momento pasa por enfrentarse a una criatura que nadie vio venir.

Ni la secuela más loca de Sharknado se atrevió a tanto

Al adaptar el exitoso manga 'Zom 100: Bucket List of the Dead' a una película de acción real había un elemento inolvidable que tenían que incluir de la manera que fuera posible: un tiburón zombi que puede pasear usando las piernas de los humanos, también zombificados, que se come. Una idea loca que las franquicias de 'Walking Dead' y 'Sharknado' no tuvieron el valor de incluir. Aquí en el Marine Paradise Aquarium, un lugar que funciona como santuario para los humanos, a pesar de las fuertes medidas de seguridad, un muerto viviente se acaba colando.

Como consecuencia, más zombis llenan el acuario, y algunos de ellos se caen al agua de la Exhibición de Tiburones. Un tiburón termina comiéndose algunos de ellos y sale del agua para cazar más. Al principio, no se espera que un tiburón pueda "vivir" en tierra, pero pronto al escualo le empiezan a salir patas y dado que no necesita respirar, empieza a caminar. Una idea muy parecida a la creación de Junji Ito en 'Gyo', que parece la obvia referencia aquí. El monstruo va causando destrucción por todas partes, lo que obliga a Tendo y sus amigos a buscar refugio mientras buscan el punto débil de animal.

El tiburón zombi tuvo un impacto tan grande en el productor Akira Morii cuando leyó el manga por primera vez que decidió que era lo primero que debía estar en la película. Con muchas escenas al aire libre, maquillaje de zombis y secuencias de acción a gran escala, la adaptación de acción en vivo tuvo muchos desafíos, y el tiburón fue el más difícil de todos para el director Yusuke Ishida, que seguro que es fan se los programas de Shark Week y la película 'Zombie Shark', aunque aquí los efectos especiales son estupendos y el resultado en pantalla es bastante creíble.

