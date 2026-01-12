HOY SE HABLA DE

El extraordinario tráiler de la temporada 2 de 'One Piece' me ha dejado con la boca abierta. El regreso de los Sombreros de Paja a Netflix promete ser espectacular

En Netflix han decidido que había que poner ya toda la carne en el asador

3 comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
Linkedin twitter
14232 publicaciones de Mikel Zorrilla

Netflix acaba de poner toda la carne en el asador con el extraordinario nuevo tráiler de la temporada 2 de 'One Piece'. Repleto de acción y con un acabado visual de primera, promete ser una de las mejores series de este 2026 que apenas acaba de empezar.

Nuevas aventuras rumbo a la Grand Line

En la temporada 2 veremos cómo Luffy y Los Sombrero de Paja zarpan rumbo a la Grand Line, una increíble franja de mar donde el peligro y el asombro esperan a cada paso. Su aventura buscando el mayor tesoro del mundo resultará impredecible, pues por el camino se toparán con islas extrañas y nuevos enemigos formidables.

No todo es 'Dragonball Evolution'. 5 live action de anime que demuestran que los remakes pueden ser la caña (y se pueden ver en streaming)
En Espinof
No todo es 'Dragonball Evolution'. 5 live action de anime que demuestran que los remakes pueden ser la caña (y se pueden ver en streaming)

Iñaki Godoy, MackenyuTaz SkylarEmily Rudd y Jacob Romero repiten al frente de un reparto que también cuenta con infinidad de fichajes: Charithra Chandran dará vida a Miss WednesdayLera Abova se transformará en Miss All-SundayDavid Dastmalchian se convertirá en Mr. 3, Camrus Johnson interpretará  Mr. 5Jazzara Jaslyn encarnará a Miss ValentineDaniel Lasker como Mr. 9 y Sophia Anne Caruso como Miss Goldenweek

La única mala noticia que nos deja el tráiler es el recordatorio de que la temporada 2 de 'One Piece' no se estrenará en Netflix hasta el 10 de marzo de 2026. Eso supone que todavía tendremos que esperar casi dos meses más hasta ver los nuevos episodios de la serie.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025

Temas

Ver 3 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios