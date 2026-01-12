El extraordinario tráiler de la temporada 2 de 'One Piece' me ha dejado con la boca abierta. El regreso de los Sombreros de Paja a Netflix promete ser espectacular

Netflix acaba de poner toda la carne en el asador con el extraordinario nuevo tráiler de la temporada 2 de 'One Piece'. Repleto de acción y con un acabado visual de primera, promete ser una de las mejores series de este 2026 que apenas acaba de empezar.

Nuevas aventuras rumbo a la Grand Line

En la temporada 2 veremos cómo Luffy y Los Sombrero de Paja zarpan rumbo a la Grand Line, una increíble franja de mar donde el peligro y el asombro esperan a cada paso. Su aventura buscando el mayor tesoro del mundo resultará impredecible, pues por el camino se toparán con islas extrañas y nuevos enemigos formidables.

Iñaki Godoy, Mackenyu, Taz Skylar, Emily Rudd y Jacob Romero repiten al frente de un reparto que también cuenta con infinidad de fichajes: Charithra Chandran dará vida a Miss Wednesday, Lera Abova se transformará en Miss All-Sunday, David Dastmalchian se convertirá en Mr. 3, Camrus Johnson interpretará Mr. 5, Jazzara Jaslyn encarnará a Miss Valentine, Daniel Lasker como Mr. 9 y Sophia Anne Caruso como Miss Goldenweek.

La única mala noticia que nos deja el tráiler es el recordatorio de que la temporada 2 de 'One Piece' no se estrenará en Netflix hasta el 10 de marzo de 2026. Eso supone que todavía tendremos que esperar casi dos meses más hasta ver los nuevos episodios de la serie.

