Una de las sagas de ciencia-ficción más queridas de la historia se prepara para volver por todo lo alto. "Será algo extraordinario"

Han pasado siete años desde la última vez que vimos algo relacionado con 'Stargate' (la olvidadísima 'Stargate Origins') y 14 desde el final de su última serie regular ('Stargate Universe'). Sin embargo, los fans han seguido ahí, durmientes, recordando el potencial de la película de 1994 y de 'Stargate SG-1', y por fin tendrán su recompensa, porque Amazon Prime Video, tras muchos rumores, dimes y diretes, ha dado luz verde a una nueva secuela, y promete revolucionar la ciencia-ficción.

Una puerta que se vuelve a abrir

En este caso, la serie es un proyecto que nace del amor por la franquicia de Martin Gero, conocido por crear la serie 'Blindspot' y que empezó su carrera en 'Stargate: Atlantis'. Por supuesto, ahora, casi dos décadas después, ha decidido homenajear aquel primer trabajo, tal y como leemos en Variety: "Pasé cinco años en la franquicia trabajando en las tres series. 'Stargate' me enseñó todo sobre hacer televisión, está en mi ADN".

Aún no se saben detalles de la trama ni, por supuesto, hay una fecha tentativa de estreno, pero Gero promete que los fans no van a sentirse decepcionados: "Esta serie es para aquellos que han mantenido la puerta activa a través de convenciones, revisionados y una fe inquebrantable. Y para aquellos que son novatos en nuestro mundo, os prometo que os estáis metiendo en algo extraordinario".

Por su parte, desde Amazon MGM Studios ya han dejado caer que esta nueva serie no será solo pura nostalgia, sino que la idea es continuar desarrollando este mundo: "'Stargate' es una franquicia icónica y duradera que ha cautivado al público durante décadas con su atrevida exploración del lugar de la humanidad en el cosmos. Estamos honrados de abrir esta próxima puerta y traer un nuevo y visionario capítulo, uno que homenajee el rico legado de la serie mientras la lanza a un futuro ambicioso y emocionalmente sonoro".

