La nueva comedia de Steven Carell rompe récords en HBO y no me extraña. Su renovación por una temporada 2 es más que merecida

Si me hubieran dicho cuál iba a ser la serie que arrasaría con mayor contundencia en el catálogo de HBO la verdad es que no hubiera pensado en 'Rooster'. No porque no lo mereciera, sino porque tiene ese toquecito de comedia pequeña pero resultona y no hay demasiado ruido en torno a ella. Pero resulta que los datos están ahí y le han valido la renovación por una temporada 2.

Y los datos son contundentes: con una media de 5,8 millones de espectadores en Estados Unidos, la comedia protagonizada por Steven Carell es la más vista en más de una década. De acuerdo, eso sí, con la propia plataforma. Pero si nos fijamos en auditores como Flixpatrol la veremos en el podio de HBO Max, solo superada por 'The Pitt' a nivel global.

Padre universitario

No me extraña. Es verdad que tengo pendiente el hablar de ella porque por diversas circunstancias no he sido capaz de ponerme al día (me faltan los dos últimos) pero la verdad es que 'Rooster' es francamente divertida y funciona de lujo por lo que es fácil adentrarse en la propuesta universitaria de Bill Lawrence.

En 'Rooster' seguimos la historia de un escritor que decide visitar la universidad en la que trabaja su hija (Charlie Clive) después de que esta y su pareja rompieran a lo grande, provocando cierto escándalo en el campus. Lo que empieza siendo una visita "por cumplir", acaba alargándose en el tiempo.

Junto a Clive y Carell, la serie está protagonizada por Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley y Lauren Tsai. Bill Lawrence y Matt Tarses son los creadores y showrunners.

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