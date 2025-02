¿Donde están ahora los protagonistas de Crónicas Vampíricas? Así ha cambiado el elenco principal de la serie 8 años después de su final

Tras pasar 8 temporadas y 171 capítulos con los habitantes de Mystic Falls, tanto a la audiencia como al elenco de 'Crónicas Vampíricas' les costó pasar página de la serie de fantasía y romance. Aunque a algunos los hemos vuelto a ver en los discretos spin-offs que ha tenido el universo de Julie Plec y Kevin Williamson, la mayoría tomó su propio camino. Esto es lo que ha sido del elenco principal.

Ian Somerhalder (Damon Salvatore)

Una de las principales caras asociadas con la serie y el intérprete de uno de los hermanos Salvatore dejó la interpretación sin mucha intención de regresar. Tras 'Crónicas Vampíricas', Somerhalder tuvo un rol más en la poco exitosa serie de vampiros 'V-Wars', que sirvió de toque de atención para cambiar su carrera. Pese a que sigue interesado en el audiovisual, ahora lo hace más del lado de la no ficción. Sus últimos proyectos son documentales de corte ecológico como 'Common Ground' o 'Besa la tierra', y afirma que es un trabajo que le llena más que su actuación.

Paul Wesley (Stefan Salvatore)

El otro hermano Salvatore si se ha dejado ver algo más en televisión tras el final de la serie en 2017, en series como ‘Flowers in the Attic: The Origin’, 'Fabled' o 'Tell Me a Story' también de Kevin Williamson, y una adaptación de la serie española 'Cuéntame un cuento'. Uno de sus proyectos más recientes le ha llevado al universo de Star Trek dentro de la serie 'Star Trek: Strange New Worlds', donde se puso en la piel del mismísimo capitán Kirk.

Nina Dobrev (Elena Gilbert)

Aunque se bajó de la serie antes del final, Elena Gilbert sigue considerándose parte del trío principal de la serie. Su actriz, Nina Dobrev, sigue estando muy activa en la industria y especialmente en el cine, con películas que alternan desde la comedia negra como 'Lucky Day' (dirigida por el guionista de Pulp Fiction), a la acción como 'Agente X: Última misión' o al romance Netflix como '¡Qué duro es el amor!'. Aunque en algunas de esas ocasiones ha logrado un papel protagonista, la audiencia no ha acompañado como sí lo hizo con 'Crónicas Vampíricas'. Quizás en su próximo proyecto televisivo, 'Woman 99', que aún sigue en preproducción.

Kat Graham (Bonnie Bennett)

La actriz de origen suizo era también un importante secundario en la serie, interpretando a la bruja Bonnie Bennett. Desde entonces la hemos podido ver tanto en varios proyectos de streaming, tanto largometrajes como serializados. Destaca su trabajo de voz como April O'Neil en la serie de 'Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles', además de un par de proyectos de Netflix. Uno es una película con Theo James y Forest Whitaker, 'El fin de todo', y otro de sus últimos proyectos es como protagonista; 'La villa del amor', también de Netflix. Ha combinado además su carrera musical con la televisiva, lanzando cuatro álbumes, el último de ellos en 2022.

Candice King (Caroline Forbes)

La también cantante y actriz Candice King fue otra pieza clave del elenco principal: Caroline Forbes. Su carrera televisiva ha sido mucho más discreta. Ha sido parte del fenómeno 'After' participando en la segunda película, y también en un episodio de la parodia de Star Trek de Seth Macfarlane 'The Orville'. Por lo demás se ha mantenido bastante pegada al universo de 'Crónicas Vampíricas', repitiendo su personaje de Caroline en los spin-offs de 'Legacies' y 'The Originals'.

Zach Roerig (Matt Donovan)

Otro que no ha tenido mucha más presencia fue del universo vampírico es Zach Roerig, al que conocimos como Matt Donovan tanto en la serie principal como en sus dos spin-off. Fuera de eso, los fans del terror se pueden haber topado con el en 'Rings', el fallido reboot de la mítica cinta japonesa, también en un par de TV movies navideñas como 'A Christmas to Savour' o en 'Dare Me', una suerte de 'Euphoria' de Netflix basada en una novela de Megan Abott.

Michael Trevino (Tyler Lockwood)

A lo largo de 144 episodios Trevino dio vida a Tyler Lockwood, un atlético hombre lobo y amigo de Matt Donovan que también se dejó pasar por el spin off 'The Originals'. Tras años en roles discretos, en 2019 pasó a formar parte del elenco principal de otra serie de ciencia ficción 'Roswell, New Mexico', en la que se mantuvo hasta su final en 2022.

