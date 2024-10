Uno de los actores principales de 'Crónicas Vampíricas' dejó la industria y es ahora más feliz: "No necesito premios"

Aunque durante casi una década era uno de los actores más populares de la televisión, especialmente gracias a su rol en 'Crónicas Vampíricas', hace tiempo que no vemos a Ian Somerhalder en la pequeña pantalla. Concretamente cinco años, como el intérprete ha recordado en una entrevista con People.

Su último proyecto fue la fallida serie de Netflix 'V-Wars', que solo duró una temporada antes de ser cancelada. Antes de eso, sin embargo, el actor cada vez se estaba dejando ver menos en pantalla y desde entonces ha tenido una transición a un rol más de producción que ha dado algunos frutos, con documentales reconocidos en festivales como 'Common Ground' o 'Besa la tierra'.

Sus últimos proyectos son indicativos de donde está su cabeza ahora. El actor lleva unos años viviendo en su granja junto a su familia (su pareja Nikki Reed, también es actriz retirada): "Cuando llegas a cierto nivel, dices: 'Vale, quiero centrarme en la familia y en el futuro de la agricultura y la alimentación y la energía y las grandes cosas'. No necesito perseguir premios ni nada que me haga sentir mejor conmigo mismo".

En la actualidad Somerhalder solo persigue proyectos que vayan en sintonía con esta mentalidad ecológica, que curiosamente admite que viene de la época que trabajó en 'Perdidos'. 'Common Ground' (que cuenta con la presencia de actores como Laura Dern, Jason Momoa o Donald Glover) ha sido celebrado por su enfoque resolutivo y optimista. Busca encontrar vías por las que mejorar el mundo para futuras generaciones.

Aunque ya no esté alineado con sus intereses, 'Crónicas Vampíricas' sigue siendo un proyecto importante en la vida del actor, y se siente agradecido por lo que admite fue un "cohete" para su carrera. "El camino me ha llevado a donde me siento más auténtico, que es con un par de botas de vaquero, alimentando a las vacas y corriendo con caballos".

