'Entrevista con el vampiro' tendrá temporada 3. AMC encuentra en el terror gótico de Anne Rice su nueva 'The Walking Dead' (pero en bien)

La cadena estadounidense AMC está muy contenta con 'Entrevista con el vampiro', la adaptación seriada de la icónica novela de Anne Rice y, de recompensa, acaba de anunciar su renovación por una temporada 3. De esta manera, seguiremos viendo el aclamado relato de la vida de Lestat.

La serie, que emite el último episodio de la temporada 2 esta semana (bueno, el lunes en AMC+) cuenta en su reparto principal con Jacob Anderson como Louis de Point, Sam Reid como Lestat, Eric Bogosian como Daniel Mollow, Assad Zaman como Armand, Delainey Hayles como la nueva Claudia (recordemos que Bailey Bass dejó la serie tras la primera temporada) y Ben Daniels como Santiago.

En la temporada 3 veremos al vampiro Lestat resentido por su retrato en el bastseller 'Entrevista con el vampiro', por lo que decide contar su propia versión... comenzando una banda y yendo de gira. Así que veremos a los personajes «en una peregrinación sexy por el espacio, tiempo y trauma. Sin auto-tuning. Sin advertencias. Todo se siente amplificado.»

Un universo en expansión

Quizás no la estamos haciendo tanto caso como merece, pero lo que está haciendo AMC con el llamado universo inmortal de Anne Rice es digno de mención. No solo con unas críticas excelentes (en la nota de prensa sacan pecho de un 98% en RottenTomatoes) sino también porque la cadena parece haber encontrado una nueva franquicia de éxito para convivir con la gigantesca 'The Walking Dead'. Aunque, eso sí, esperamos que no la alarguen sin medida.

Recordemos que si la de zombis lleva media docena larga de spin-offs, este universo de terror no se está quedando atrás. 'Entrevista con el vampiro' no es la única adaptación de Anne Rice en la cadena, ya que también tenemos 'Las brujas de Mayfair', que está rodando su segunda temporada y hay en marcha una tercera serie, con el título provisional de 'The Talamasca' que se adentrará en la sociedad secreta de las novelas.

