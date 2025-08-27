El bellísimo tráiler de 'Hamnet' adelanta cómo la tragedia personal de Shakespeare inspiró una de las mejores obras teatrales de todos los tiempos

El cine vuelve a mirar al legado de William Shakespeare con 'Hamnet', el nuevo proyecto de Chloé Zhao. La ganadora de dos premios Oscar por 'Nomadland' dirige esta adaptación de la novela de Maggie O’Farrell, que explora la intimidad del dramaturgo inglés y la tragedia familiar que inspiró la creación de 'Hamlet', una de las obras más universales del teatro. Estará protagonizada por Paul Mescal y Jessie Buckley.

Amor, duelo e inspiración

La película está protagonizada por Paul Mescal en el papel de William Shakespeare y Jessie Buckley como su esposa, Agnes, en un relato íntimo que aborda el duelo tras la pérdida de su único hijo, Hamnet. El reparto lo completan Emily Watson y Joe Alwyn, y el estreno mundial tendrá lugar en el Festival de Toronto.

Zhao, que ya demostró su sensibilidad visual con 'Nomadland' y 'The Rider', trabaja aquí a partir del guion coescrito con O’Farrell, que adapta su propia novela. El libro de 2020 fue un éxito internacional, traducido a 40 idiomas y con más de dos millones de ejemplares vendidos. Fue ganador del Women’s Prize for Fiction y del National Book Critics Circle Award y cimentó la reputación de O’Farrell como una de las autoras contemporáneas más relevantes.

La adaptación cinematográfica llegará primero a algunos cines selectos de Estados Unidos y en España se podrá ver el próximo 23 de enero de 2026. La producción corre a cargo de Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Sam Mendes y Steven Spielberg, a través de Amblin Entertainment.

Además del peso emocional de la historia, 'Hamnet' promete destacar la visión estética de Zhao, que ha construido su cine a partir de una mezcla entre lo íntimo y lo poético. La directora buscará plasmar no solo el dolor de la pérdida, sino también cómo ese vacío se transforma en motor creativo, vinculando directamente la tragedia personal de Shakespeare con el nacimiento de una de las tragedias más influyentes de todos los tiempos.

En Espinof | Las películas más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de 2025