"Salir de la zona de confort incomodó a la gente". Chloé Zhao señala por qué cree que 'Eternals' dividió a los fans de Marvel

Si bien 'Eternals' de Chloé Zhao logró recaudar 402 millones de dólares en todo el mundo en la taquilla de la pandemia, pero la película dividió fuertemente a críticos y fans de Marvel, con una puntuación del 47% en Rotten Tomatoes, convirtiéndose en la película del MCU con peor valoración de esa web, ahora, en una nueva entrevista con la revista Empire, Zhao habló por primera vez sobre la polarización de la recepción de su obra.

'Eternals' iba a estrenarse en noviembre de 2020, pero la pandemia retrasó el lanzamiento un año entero. Zhao comenta que la fecha del lanzamiento, combinado con la pandemia, preparó para la división:

“Se había calculado lanzar ‘Eternals’ poco después de ‘Endgame’, y no en un momento en que todos estábamos teniendo una crisis existencial. La película en sí trata sobre la crisis existencial, tanto para la humanidad como para Dios. Así que creo que definitivamente sentimos que la división se avecinaba”.

Zhao también asume que la fusión del estilo interno de Marvel y su sensibilidad cinematográfica indie fue otra fuente de polarización. Supuestamente los que esperaban 'Nomadland' se sintieron decepcionados al ver elementos típicos de Marvel, mientras que no todos los fans de Marvel apreciaron el cambio del lenguaje visual de la MCU de Zhao.

“En este caso, realmente (marvel y ella) salimos de la zona de confort en la que creo que el mundo nos puso y nos encontramos a medio camino debido a nuestros intereses compartidos. Y al hacer eso de verdad, hizo que mucha gente se sintiera incómoda en ambos lados. Pero también hay personas que se sienten más cómodas con el orden de su mundo siendo perturbado. Y luego miran a nuestro hijo y dicen: '¡Oh! ¡Esto toca diferentes lados de mí! Me gusta eso'”.

Zhao dijo que, sin embargo, no le molestó la recepción negativa de 'Eternals':

"Creo que la necesidad de consenso es un obstáculo para cualquier proceso creativo auténtico... La división no tiene una influencia real en mí como artista, porque cada vez que tengo la suerte de crear, aprendo del proceso. De lo que he tenido éxito y en lo que he fallado. Pero ese proceso de aprendizaje es un asunto muy íntimo. Cualquier cosa más allá de eso, para mí, es solo una parte del ecosistema que existe debido a la naturaleza de la industria en la que estamos”.