TVE pierde a Marc Giró, uno de sus buques insignia. Es pronto para saber si es un error de cálculo tremendo o un acierto más del presentador

No hay semana en la que no hagan bromas en 'La Revuelta' sobre su posible continuidad en caso de que el color del gobierno cambie en las próximas elecciones. Desde luego, si hacemos caso a las encuestas, ese camino lleva, y todos sabemos que un gobierno de PP y VOX no va a permitir que la parrilla actual de TVE, sin importar el éxito que haya tenido en audiencias, se mantenga igual y sin cambios. Y Marc Giró parece ser el primero en haber puesto sus barbas a cortar.

Ni late, ni xou

El 'Late Xou' de Marc Giró ha sido un rotundo éxito de audiencia en La 1, rozando e incluso superando el millón de espectadores y siendo (normalmente) líder en su franja. Su humor corrosivo y "woke" sin remordimientos le ha convertido en toda una institución... que ahora deja la cadena pública para fichar por Atresmedia. De hecho, según leemos en FormulaTV, ya tiene apalabrado para este año un nuevo formato en La Sexta.

Por supuesto, es consciente de que en un canal tan secundario como La Sexta podrá hacer lo que quiera sin ser apuntado directamente ni que se le juzgue, al estilo de lo que hace 'El Intermedio', y es probable que, viéndoselas venir, haya puesto la tirita antes de la herida. De momento aún le quedan programas por emitir en TVE, y de hecho mañana mismo, 13 de enero, retomará la emisión detrás de 'La Revuelta'... aunque la alegría de los fans durará poco, porque el 20 de enero emitirá el último programa de 'Late Xou'. Solo que, cuando lo rodaron, probablemente no sabía que sería el final.

No es la primera vez, conste, que Giró acaba cayendo en Atresmedia. De hecho, se trata de una vuelta a casa después de haber participado durante años en 'En el aire', 'Zapeando' o 'Espejo públic0', además de dar las uvas en Neox en el 2020. TVE ha perdido uno de sus buques insignia y ahora no le va a quedar otra que pivotar buscando un sustituto, que deja un hueco especialmente grande en el late night dado que Andreu Buenafuente aún sigue de baja. ¿Qué le depara el futuro al ente público tras su renovación y subida en audiencias? Eso aún está por ver.

La gran duda es lo que va a significar en el propio Giró. ¿Es sabio abandonar un barco cuando está sobrepasando todas las expectativas? ¿Se trata de un error de cálculo o es muy consciente que su cabeza va a ser la primera en ser cortada cuando se renueve TVE? De momento, habrá que ver si se encuentra con la misma libertad para expresarse en su nuevo canal (que depende de anunciantes) que en el anterior. Tiempo al tiempo.

