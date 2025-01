RTVE triunfa con el doblete de 'La revuelta' y 'Late Xou'... aunque deja fuera la entrevista de David Broncano a Marc Giró

La noche del martes 14 de enero fue un poco diferente a la programación habitual de La 1, ya que 'Late Xou con Marc Giró' dio el salto al prime time de la cadena y, al menos en principio, su presentador también se iba a pasar por 'La revuelta' poco antes. El tándem de programas salió vencedor en audiencias, pero finalmente no se pudo emitir la entrevista por un problema de sonido.

Delay Xou

TVE había anunciado el salto del 'Late Xou con Marc Giró' de La 2 al prime time de La 1 para la noche del pasado martes, justo después de la emisión de 'La revuelta'. El programa de David Broncano también estaba originalmente dentro de esa programación especial, ya que incluiría una entrevista a Marc Giró.

Natalia de Molina, Marc Giró y Emma Suárez en el estreno de la nueva temporada del programa

Sin embargo, 'La revuelta' concluyó la emisión de su programa (en el que los invitados principales eran Yerai Cortés y C. Tangana) sin la prometida intervencion del presentador. Según informa verTele, TVE ha explicado que no se incluyó la entrevista en el montaje final porque la grabación sufrió un fallo de sonido y se escuchaba con un delay de 10 segundos, por lo que ambos presentadores decidieron que era mejor no emitirla.

Doblete líder

En cuanto a las audiencias de la noche, la apuesta de TVE salió bien porque ambos programas fueron líderes de sus franjas: 'La revuelta' fue el programa más visto del día con 15,7% de share y 2.084.000 espectadores, y 'Late Xou con Marc Giró' lideró el prime time con 13,4% y 1.182.000, datos con los que marcó un máximo histórico muy superior a los que cosecha en La 2.

En cuanto a sus rivales, 'El hormiguero' anotó 14,5% y 1.918.000 con la visita de Andy y Lucas, la gala de 'GH Dúo' obtuvo 11,9% y 709.000, el estreno de la nueva temporada de la 'Batalla de restaurantes' de Alberto Chicote tuvo una recepción algo tibia con 5,6% y 592.000 .

