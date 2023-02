'Lycoris Recoil' no ha llegado a su final: el exitosísimo anime sobre agentes secretas anticipa su temporada 2, aunque tiene truco

La temporada de anime de verano de 2022 fue bastante flojita sobre todo si la comparamos con todos los estrenos que vinieron después. Aún así nos dejó varias novedades muy buenas y sin duda la que se merendó a las otras series en emisión en cuanto a popularidad fue 'Lycoris Recoil'.

El anime sobre una adolescente entrenada como agente secreta que empieza a trabajar en una cafetería se convirtió en un bombazo que ha dado pie a toda una franquicia. Y claro, los fans no han tardado en pedir la continuación.

Secuela a la vista

'Lycoris Recoil' es un anime original animado por A-1 Pictures y dirigido por Shingo Adachi que ha dejado a sus seguidores con ganas de más. Fue una de las series más exitosas del año pasado, y cuando terminó la emisión no tardaron en llegar los rumores de que quizás habría una segunda temporada en camino.

Pues como pasó con 'Ranking of Kings' en su momento, el estudio no ha querido perder el tiempo y ha anunciado que la secuela ya está en marcha. El problema viene porque no queda muy claro cómo será esta continuación, si la segunda temporada que ansían los fans, un episodio especial o alguna especie de spin-off.

Con el anuncio de la secuela se ha dejado ver un primer avance con las protagonistas de 'Lycoris Recoil' para confirmar el proyecto de anime que servirá para continuar la historia, aunque por ahora no hay mucha más información ni fecha de estreno.

Aunque tengamos ganas de una temporada al completo, quizás sea un poco pronto en cuanto a tiempos de producción y sea mejor apuntar hacia una OVA o un episodio especial. Esto no significa que haya que descartar la posibilidad de una temporada 2, pero A-1 Pictures tiene unos cuantos animes en marcha ahora mismo y quizás tarde todavía un tiempo en poderse poner manos a la obra para continuar 'Lycoris Recoil'.