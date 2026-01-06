Hugh Jackman presenta el extraordinario tráiler de su nueva película, donde se convierte en uno de los personajes más míticos de todos los tiempos

Hugh Jackman no tuvo suficiente con la sensacional 'Logan' para mostrar la versión más madura de un héroe mítico y ahora encabeza el reparto de 'The Death of Robin Hood', donde se mete en la piel de uno de los personajes más míticos de todos los tiempos. Y su sensacional tráiler invita a esperar grandes cosas de su nueva película.

El ocaso de Robin Hood

Escrita y dirigida por Michael Sarnoski, a quien también debemos las estimulantes 'Pig' y 'Un lugar tranquilo: Día 1', aquí encontraremos una reinterpretación del mito de Robin Hood. Él es una persona solitaria que tiene que lidiar con su pasado cometiendo crímenes y asesinatos. Todo ello en paralelo a recibir los cuidados de una misteriosa mujer, ya que había sido gravemente herido...

Obviamente, eso supone que 'The Death of Robin Hood' va a ofrecer una visión del personaje muy alejada de lo habitual. Que detrás de ella esté la prestigiosa A24 es otro factor que juega a su favor, pero eso tampoco es necesariamente una garantía de que vaya a ser una gran película.

Acompañando a Jackman al frente del reparto encontramos a Jodie Comer ('El último duelo'), Bill Skarsgård ('John Wick 4'), Murray Bartlett ('Nine Perfect Strangers') y Noah Jupe ('Un lugar tranquilo').

A24 todavía no ha anunciado la fecha de estreno exacta de 'The Death of Robin Hood', pero sí sabemos que llegará a los cines de forma exclusiva a lo largo de 2026.

En Espinof | Las 44 películas más esperadas de 2026 y los mejores estrenos del año: 'Dune 3', 'Torrente 6', 'Vengadores Doomsday', el regreso de Star Wars, 'La odisea' y muchas más

En Espinof | Las mejores películas de aventuras de la historia