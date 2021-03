'Sky Rojo' es adictiva: la serie de Netflix no tiene nada que envidiar a 'La casa de papel'

Cualquier serie que venga de la mano Álex Pina va a venir marcada por ser lo nuevo del creador de 'La casa de papel', pero las comparaciones serán especialmente inevitables en el caso de 'Sky Rojo', ya que a simple vista las coincidencias son mucho mayores que en títulos como 'White Lines' o 'El embarcadero'. Este viernes 19 de marzo será cuando su primera temporada llegue a Netflix y muy raro me parecería que no se convirtiera en el nuevo bombazo de la plataforma.

'Sky Rojo' cuenta la historia de tres prostitutas que se dan a la fuga tras un violento incidente en el que dan por muerto al dueño del club en el que trabajan. Eso hace que la serie tenga mucho de huida constante, una apuesta por lo frenético a la que le sienta como un aguante la apuesta por hacer episodios de apenas 25 minutos de duración que se te pasan volando. De hecho, quizá sea la serie que mejor se adapta a la decidida apuesta por el binge watching de Netflix.

Pura adrenalina

Muchas cosas caben en 'Sky Rojo', tanto es así que tan pronto pasamos de una explosión de violencia a un momento más tierno o de las risas o al drama más intenso. Es un cóctel que podría haber salido rematadamente mal, pero se nota que hay mucho trabajo detrás para que todo funcione con una precisión de relojería. Obviamente, los guiones resultan esenciales para ello, ya que dar tanto con el tono adecuado como con el ritmo idóneo se presentaban como los dos mayores retos.

En el primer punto, 'Sky Rojo' podía haberse contentado con ser un pasatiempo vibrante pero superficial, de esos que te enganchan pero de los que te olvidas casi al día siguiente de haberla visto. Esto no es algo inusual en las series de Netflix, donde prima más la avalancha de lanzamientos que cualquier otra cosa, aunque lo más habitual es que vayan a medio gas, dejándose cosas para el futuro en lugar de cuidar al máximo el interés de lo que ofrecen en ese momento. Aquí no sucede eso.

En esta serie creada por Pina junto a Esther Martínez Lobato lo que hay es una determinación clara para dar en todo momento estímulos al espectador, jugando con los contrastes en todo momento. Un buen ejemplo de ello está en la peculiar selección musical que acompaña a lo que sucede en todo momento, sabiéndose también cuándo se ha de jugar para conseguir el impacto deseado a partir de la ausencia momentánea de la misma.

De esta forma, se crea el clima ideal para que eso también se traslade a la narrativa, con esos constantes saltos al pasado, un recurso habitual en las series de Pina, sirven tanto para complementar a lo que sucede en el presente, como para seguir matizando ese cóctel de géneros en el que todo parece tener cabida dentro de la acción como línea principal.

Todo en la misma dirección

Habrá quien pueda ver eso como algo contradictorio, pero es que 'Sky Rojo' juega con los contrastes incluso dentro de una misma escena, no tanto para jugar con el desconcierto del espectador como para favorecer que uno no se posicione rápidamente respecto a los personajes. Tiene mucho mérito dotar de cierta complejidad a sus protagonistas contando con tan poco margen para ello y sin dar la sensación de estar apelotonando ideas para que el ritmo nunca decaiga. Vamos, que te importen lo suficiente como para que haya algo en juego en la implicación emocional del espectador.

El acertadísimo reparto sin duda ayuda a ello, con Verónica Sánchez, Lali Expósito y Yany Prado formando un improbable trío de heroínas tan diferentes como complementarias entre sí. Por aquí la serie también podría haber descarrillado al tener que equilibrar el protagonismo entre todas ellas, pero sale más que airosa. A eso sumamos el buen hacer de Asier Etxeandia, Enric Auquer y, sobre todo, Miguel Ángel Silvestre para que el reparto sea otro de los puntos fuertes de la función.

Es cierto que ayuda contar con personajes bien escritos con unas motivaciones claras, pero se nota que todos ellos entienden muy bien lo que necesitan para transmitir esa dosis necesaria de credibilidad en un escenario con una clara tendencia al caos. Todo ello muy controlado desde el guion para que el castillo de naipes no se venga abajo y perfectamente ilustrado en el apartado técnico.

Ahí le sienta muy bien a 'Sky Rojo' no estar marcada por un patrón visual tan claro como sí sucedía por ejemplo en 'La casa de papel'. Aquí la serie se permita jugar con todo lo que está disponible, estando la clave en conseguir dar con la armonía necesaria para que no resulte algo gratuito. Todo va en la misma dirección, y así es mucho más fácil dejarse llevar y obviar algunas soluciones argumentales que pueden resultar inverosímiles, pero a mi juicio nada que no encaje con lo que propone la serie desde el primer momento. Lo compras o lo dejas.

En resumidas cuentas

'Sky Rojo' es pura adrenalina, una serie tan adictiva o más que 'La casa de papel' durante los cuatro episodios que Netflix ha dejado ver a la prensa. Eso sí, no es más de lo mismo, ya que aquí la tensión llega de una huida incansable a campo abierto, un salto al vacío sin red que te engancha en apenas un par de minutos y nunca te suelta. Deseando estoy ver los capítulos restantes de esta primera temporada, incluso más que la temporada final de las aventuras del Profesor, Tokio y compañía.