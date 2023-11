Es una de las mejores películas de Adam Sandler y ya puedes verla en Netflix. Un replanteamiento genial de sus comedias de niños grandes con una interpretación sideral

No tienen aclamación y hay parte del público que las considera memeces estúpidas. Eso no quita que no haya cosas que apreciar en las comedias de Adam Sandler, un experto en estallidos de rabia hilarantes que reflejan la personalidad de niños incapaces de madurar en cuerpos de adultos iracundos. Sandman lo aprovecha para hacer humor explosivo, pero resulta más perceptivo de lo que pueda parecer.

Cuando ha saltado al drama, Sandler sí ha encontrado más aplauso y reconocimiento como intérprete. Películas como 'Diamantes en bruto' hacen muestra de un gran uso de la estrella cómica, que traslada sus talentos a un contexto más nervioso e inquieto al ser desprovistos de la absurdez propia de la comedia. Aun así, esa está latente, al igual que la clase de personaje que suele retratar. No hay mejor ejemplo de ello que 'Embriagado de amor'.

Un amor digno de Popeye

Paul Thomas Anderson sigue su ambiciosa y majestuosa 'Magnolia' con un proyecto más modesto y pensado especialmente para su actor protagonista. Fan reconocido del cómico tanto en sus películas cómicas como en su paso por 'SNL', le da una ocasión increíble para brillar en una singular película romántica que ya se puede ver en streaming a través de Netflix.

Sandler interpreta a Barry, un emprendedor solitario en busca de chollos y negocios modestos pero muy lucrativos. En muy recluido, y se distancia a menudo de sus siete hermanas. Sin embargo, una de ellas le presenta a una interesante mujer, interpretada por Emily Watson, que va a cambiar sus prioridades. Mientras tanto, los negocios de Barry chocarán con un entramado criminal peligroso, tras los cuales se encuentra el personaje de Philip Seymour Hoffman.

Anderson es uno de los autores de mayor personalidad de las últimas tres décadas, haciendo increíbles retratos de la complejidad humana ya sea a través de caleidoscópicos relatos como 'Magnolia' o por estudios de personaje. Unos trabajos celebrados por su drama, más sibilinos con su humor, que es un aspecto poco reconocido. Tal vez porque este se enfoca y se plasma de manera inesperada, a pesar de que para él está clarísimo. Mismamente hizo 'Embriagado de amor' creyendo que estaba haciendo una más de las comedias de Sandler, pero al final se deja llevar por sus ambiciosos dejes e influencias de Robert Altman (aquí más explícitas con su deliciosa referencia a 'Popeye').

'Embriagado de amor': niños grandes y frustrados

'Embriagado de amor' sigue siendo puro Sandman, sólo que aquí sus exabruptos furiosos no están presentados de la manera más obviamente graciosa, haciendo transpirar las frustraciones de un niño grande que lleva siendo "castrado" profesional y emocionalmente toda su vida. Su voluntad por triunfar desde el camino más cómodo, con una estafa de la que sólo él parece darse cuenta, permite a Anderson hacer un reflejo de ambición y codicia puramente americana que es recurrente en su obra, con 'Pozos de ambición' como ejemplo más claro.

Sandler está brillante en este nuevo tipo de película en el que se introduce, y la química con Watson es exquisita. Aunque parte del show lo roba la magnética presencia de Philip Seymour Hoffman, que con una interpretación sideral consigue dar forma al doppelgänger más oscuro del protagonista. La cromática fotografía de Robert Elswit y la bella música de Jon Brion terminan de elevar una de las propuestas más singulares en la carrera de este actor y de este director. Pero también una de las imprescindibles.

