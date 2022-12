Podremos ver 'Sasuke Retsuden' en anime: la serie de 'Boruto' adaptará una de las mejores historias sobre Sasuke y Sakura, y el estreno está a la vuelta de la esquina

Este mismo año se ha comenzado a adaptar 'La historia de Sasuke: el Uchiha y el Polvo Estelar Celestial' ('Sasuke Retsuden'), una novela ligera escrita por Jun Esaka e ilustrada por el propio Masashi Kishimoto que nos dejó una de las mejores historias independientes de 'Naruto'.

La trama gira sobre todo en torno a Sasuke y Sakura, así que ya tiene elementos de base muy jugosos para atraer a los fans, y de hecho se ha convertido en uno de los mangas más leídos de Manga Plus con la adaptación que ha realizado Shingo Kimura.

Ahora lo que toca es el anime

Con el éxito que tuvo la novela ligera y lo bien que está funcionando el manga, no podía tardar mucho en confirmarse los rumores de que pronto podremos ver 'Sasuke Retsuden' en anime.

Bajando las expectativas: no, esto no significa que vaya a tener su propia serie, ni que vayamos a tener un remake de 'Naruto' de repente como apuntan algunos rumores. Pero sí que podremos ver 'Sasuke Retsuden' adaptado a anime como un arco dentro del anime 'Boruto: Naruto Next Generations'.

Gran parte de los capítulos de 'Boruto' se han dedicado a adaptar novelas ligeras de la franquicia y otras historias independientes a la trama principal, y ahora les toca el turno a Sasuke y Sakura.

Naruto: Sasuke's Story!



Premieres in January 2023 as part of the Boruto anime.

Con el anuncio oficial en la Jump Festa también se ha desvelado un póster con Sasuke como protagonista, y se ha confirmado que el arco se estrenará en enero de 2023, aunque aún no se sabe de cuántos capítulos constará.