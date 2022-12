Jump Festa se podrá ver gratis en streaming por primera vez en la historia del evento: fechas y horas para no perderte nada sobre tus series de manga y anime favoritas

La Jump Festa de este año viene trayendo cola desde hace meses porque Shueisha nos lleva prometiendo que durante el evento caerán muchas novedades importantes sobre algunas de nuestras series estrellas. Hay mucha expectación respecto a series de la editorial como 'Naruto', 'Boku no Hero Academia', 'One Piece', y lógicamente no queremos perdernos nada.

Se esperan noticias bastante jugosas, como la fecha de estreno de la siguiente temporada de 'Jujutsu Kaisen', quizás un adelanto sobre lo nuevo de 'Kimetsu no Yaiba', alguna sorpresa importante sobre 'Naruto', paneles con los creadores de animes de la editorial y sus repartos de voces... y a ver si por fin cae algo definitivo sobre el regreso del anime de 'Dragon Ball Super'.

Así que la buenísima noticia es que por primera vez en su historia la Jump Festa '23 se emitirá en abierto a través del canal de la editorial en YouTube.

Los anuncios y contenidos se dividen en dos transmisiones simultáneas diferentes. La JUMP Super Stage, donde quizás se emitan los contenidos más esperados de las franquicias más gordas, contará con traducción simultánea y subtítulos en inglés. También tendremos la JUMP Studio NEO, que se podrá ver en abierto, aunque por desgracia esta sí que no cuenta con ningún tipo de traducción.

Así que aquí os dejamos los horarios de qué se podrá ver en cada una de estas emisiones y a qué hora empiezan... Aunque ojo, que si no queréis perderos nada con el cambio horario os espera un buen madrugón (o una noche muy larga al pie del cañón).

JUMP Super Stage

Sábado 17 de diciembre

'Black Clover': de 03:15 a 03:55 de la mañana

de 03:15 a 03:55 de la mañana 'Jujutsu Kaisen' : de 04:45 a 05:25 de la mañana

: de 04:45 a 05:25 de la mañana ' Prince of Tenis II' : de 06:10 a 06:50 de la mañana

: de 06:10 a 06:50 de la mañana ' Boruto ' y ' Naruto' : de 07:35 a 08:15 de la mañana

' y ' : de 07:35 a 08:15 de la mañana 'Boku no Hero Academia': de 09:00 a 09:30 de la mañana

de 09:00 a 09:30 de la mañana 'Bleach' : de 10:00 a 10:30 de la mañana

: de 10:00 a 10:30 de la mañana 'Kuroro no Basket' : 10:40 a 11:20 de la mañana

: 10:40 a 11:20 de la mañana 'Haikyuu!!': 11:20 a 12:00 de la mañana

Domingo 18 de diciembre

'Spy x Family': de 03:15 a 03:55 de la mañana

de 03:15 a 03:55 de la mañana 'Kimetsu no Yaiba': de 04:45 a 05:25 de la mañana

de 04:45 a 05:25 de la mañana 'Dr Stone': de 06:10 a 06:50 de la mañana

de 06:10 a 06:50 de la mañana 'Chainsaw Man': de 07:35 a 08:15 de la mañana

de 07:35 a 08:15 de la mañana 'One Piece': de 09:00 a 09:30 de la mañana

JUMP Studio NEO

Sábado 17 de diciembre

'Mission: Yozakura Family': de 01:30 a 02:00 de la mañana

de 01:30 a 02:00 de la mañana 'Moriarty the Patriot': de 02:30 a 03:00 de la mañana

de 02:30 a 03:00 de la mañana 'Undead Unluck': de 03:30 a 04:00 de la mañana

de 03:30 a 04:00 de la mañana 'Hokkaido Gals are Super Adorable!': de 04:30 a 05:00 de la mañana

de 04:30 a 05:00 de la mañana 'Chained Soldier': de 05:30 a 06:00 de la mañana

de 05:30 a 06:00 de la mañana 'Me & Roboco': de 06:30 a 07:00 de la mañana

de 06:30 a 07:00 de la mañana 'World Trigger': de 07:30 a 08:00 de la mañana

de 07:30 a 08:00 de la mañana 'Dark Gathering': de 08:30 a 09:00 de la mañana

Domingo 18 de diciembre