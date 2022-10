'Naruto' revela su nuevo spin-off: Sasuke y Sakura protagonizarán su propio manga y ya tenemos el primer vistazo

Este mes el anime de 'Naruto' está celebrando su 20 aniversario por todo lo alto y se están preparando unos cuantos eventos para conmemorar a los ninjas de la Villa de la Hoja. Aunque ya han pasado varios añitos desde que terminaron el manga y la serie, la historia sigue muy viva con 'Boruto', pero el aniversario ha venido con varios spin-offs en la manga.

Para celebrar el aniversario de 'Naruto' se van a lanzar varias series spin-off, aunque lo más seguro es que sean de una duración muy limitada y no lleguen al nivel de 'Boruto'. La primera será una adaptación a manga de la novela ligera 'Sasuke Retsuden', que ya ha estrenado su primera imagen promocional.

Sasuke Retsuden Manga Adaption promotional visual in this weeks WSJ Issue!



“The spirit of husband and wife! Sasuke & Sakura's extinguishing mission.”



October 23rd, Mark your calendars! pic.twitter.com/vc9D8z91Ou