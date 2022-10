'Naruto' celebra su 20 aniversario con un vídeo muy especial que nos recuerda los momentos más emocionantes del anime

Esta semana 'Naruto' está de cumpleaños porque ha alcanzado una meta bien respetable: el 3 de octubre de 2022 se cumplieron veinte años desde el estreno de la serie de anime.

Durante los próximos meses va a haber todo tipo de eventos en Japón para celebrar la obra de Masashi Kishimoto, pero mientras tanto desde Studio Pierrot han compartido un video muy especial para recordarnos algunos de los mejores momentos que nos dejó el anime.

Studio Pierrot se encargó en su momento de animar 'Naruto' y 'Naruto Shippuden' actualmente siguen a fuego en la franquicia con la secuela, 'Boruto: Naruto Next Generations'. Con todos los años que llevan encargándose de los ninjas de Konoha, no les falta metraje y han lanzado un recopilatorio llamado 'Road to Naruto' que es un puñetazo lleno de nostalgia.

El video incluye una multitud de secuencias de 'Naruto' y 'Naruto Shippuden', y muchas de las escenas se han vuelto a animar de cero con unos efectos y un acabado espectacular, con lo que podemos hacernos una idea de cómo sería el anime si se estrenase hoy en día. Y claro, tampoco podían faltar de fondo algunos de los temas más icónicos de la serie.

A raíz del "cumpleaños" de Naruto también se ha abierto una página web exclusiva para el anime donde podemos ver varias piezas de arte conmemorativo, y también nos prometen nuevos anuncios próximamente.

