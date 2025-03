"Es el mejor de nuestra época": el comediante que fascinó a Charles Chaplin fue también de los primeros mexicanos en conquistar Hollywood

En la historia del cine, pocas figuras han alcanzado el reconocimiento y la genialidad de Charles Chaplin: el creador de 'El Gran Dictador' y 'Tiempos Modernos' revolucionó la comedia con su personaje de "Charlot", influyendo en generaciones de artistas. Sin embargo, hubo un actor al que el propio Chaplin consideró uno de los más grandes comediantes de la época: Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas.

Chaplin, quien rara vez elogió a otros actores, expresó su admiración por la creatividad y el talento del mexicano, asegurando que era "el mejor comediante vivo", y es que Cantinflas, con su estilo inconfundible moverse y expresarse, logró lo que pocos: hacer reír y reflexionar al mismo tiempo.

Mario Moreno inició su carrera en el teatro de carpas en México, donde perfeccionó su personaje de Cantinflas, un hombre pícaro que con su labia y astucia sabía librarse de cualquier problema. Su éxito en el cine nacional fue inmediato, y con películas como 'Ahí está el detalle' (1940) y 'Ni sangre ni arena' (1941) se convirtió en un fenómeno de taquilla.

Hollywood no tardó en fijarse en su talento, y en 1956 llegó la gran oportunidad con 'La vuelta al mundo en 80 días'. En esta superproducción, basada en la novela de Julio Verne y protagonizada por David Niven, Cantinflas interpretó a Passepartout, el fiel asistente del protagonista. Su carisma y habilidades cómicas no solo robaron la pantalla, sino que también le valieron el Globo de Oro como Mejor Actor de Comedia o Musical, superando a actores como Marlon Brando y convirtiéndose en el primer actor mexicano en recibir este premio.

A pesar del éxito, regresó a México

Con el galardón bajo el brazo y con el auge de la televisión a color, Mario Moreno protagonizó más películas en México, grandes éxitos como 'El bolero de Raquel' y 'Un quijote sin mancha', dejan ver la genialidad con la que sus películas se influenciaban en grandes clásicos de la literatura y de la música, como lo fueron las adaptaciones cómicas de 'Romeo y Julieta' y 'Los tres mosqueteros', cintas de los años cincuenta.

A pesar de su popularidad en Estados Unidos, Cantinflas sólo participó en dos cintas más en el extranjero: 'Pepe' y 'The Great Sex War', aunque esta última nunca llegó a estrenarse y no se sabe nada ella.

De acuerdo a declaraciones de Alejandro Pelayo Rangel, entonces profesor de cine en la Universidad de California en Los Angeles: "Cantinflas es menos melancólico y más listo que el vagabundo de Chaplin. El peladito (término usado en la época para referirse a alguien inculco) era muy listo, contrario a Chaplin".

Sobre la teoría de porqué Cantinflas no continuó con una carrera en Hollywood, muchos afirman que Moreno terminó dándose cuenta de que su humor no podía ser traducido al inglés: "no hubiera tenido ninguna posibilidad. El humor mexicano de Cantinflas estaba en función de la palabra, del lenguaje y eso no se traduce" afirmó en su momento Jorge Cámara.

Sin embargo, lejos del máximo escenario del mundo del séptimo arte, su legado ha perdurado con un estilo de humor que influyó en comediantes de todo el mundo gracias a un personaje que sigue siendo un símbolo del ingenio y la picardía del pueblo.

