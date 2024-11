'IT: Bienvenidos a Derry', todo lo que sabemos de la precuela de la saga de terror de Stephen King para HBO

Vuelve Pennywise... pero en el pasado. Estaba claro que con el atronador éxito de 'IT' e 'IT Capítulo 2', desde Warner Bros no iban a parar con la adaptación de la novela de Stephen King y desde HBO se prepara desde hace tiempo una precuela televisiva.

Se llama 'IT: Bienvenidos a Derry', está dirigida y cocreada por el director de las películas de terror, Andy Muschietti, y vamos a repasar todo lo que sabemos de ella.

La historia

Si nos centramos en la sinopsis oficial, parece que poco se sabe más de que esto es una precuela que expande el universo de 'IT'. Sin embargo, sí que por informaciones por ahí y por allá y las recién lanzadas imágenes se confirma que mucha de la historia estará basada en algunos de los interludios y diálogos que suceden en la novela original.

Concretamente, quienes confirman los detalles de trama son los propios Andy y Barbara Muschietti, asegurando que nos llevará a la última vez que se vio al payaso asesino antes de la película. Así lo han asegurado en EW:

«El periodo durmiente de Pennywise es de 27 años. Es una parte diferente de la historia americana con un nuevo set de temores para los niños, junto a los adultos teniendo en mente el coste de la Guerra fría. Nuestra base es 1962, pero hacemos unos pocos saltos al pasado... cade 27 años, cuando It aparece, su ciclo está marcado por dos eventos catastróficos, uno al comienzo y otro al final. Estamos usando el Black Spot como evento sobre el que se construyen muchas historias.»

Así, parece que el evento central será la tragedia del Black Spot, el club abierto por Will Hanlon, el padre de Mike, para la población negra y que fue arrasada por un grupo de supremacistas blanco. En el relato, Mike reconoce la presencia de Pennywise. Pero no solo eso, sino que veríamos el resto de historias que el adulto Mike recopila en su investigación.

El reparto

Por supuesto que Bill Skarsgard regresará como Pennywise en esta precuela. Además, el reparto principal cuenta con Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe y Rudy Mancuso, entre otros.

Sobre los papeles concretos de la nueva hornada, parece que siguen estando "bajo secreto" pero, si nos fijamos en las imágenes podemos deducir que Adepo interpreta a Will Henlon y que, por tanto, Paige haría de su esposa Jessica.

El rodaje

La primera temporada de 'IT: Bienvenidos a Derry' ya está rodada. Tal como avisó su cocreador Jason Fuchs, el rodaje habría finalizado este pasado mes de agosto después de 237 días.

Junto a Fuchs, la serie esta cocreada junto con Andy y Barbara Muschietti. Andy Muschietti dirige, además, cuatro de los nueve episodios de la primera temporada de la serie. Fuchs, por cierto, ejerce de coshowrunner junto a Brad Caleb Kane.

La fecha de estreno

HBO anunció la fecha de estreno de 'IT: Bienvenidos a Derry' para 2025. La idea original, recordemos, era tenerla a punto para este pasado Halloween... pero eso fue en tiempos prehuelgas. Que decidan guardarla todavía un año más está por decidir.

El tráiler

Si bien de momento no hemos visto un tráiler "en condiciones" sí que se han podido ver unas primeras imágenes en una promo "popurrí" de próximos estrenos de Max para este otoño y 2025. Además, podemos disfrutar de varias imágenes.

