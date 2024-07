'Spartacus: House of Ashur' - Todo lo que sabemos del sorprendente spin-off de la sangrienta serie de gladiadores del creador de 'Daredevil'

Parece que el trending del péplum se va a alargar durante meses entre 'Those About to Die', 'Gladiator II' y el esperado regreso de 'Spartacus' con una nueva serie. Un regreso que, si bien las primeras informaciones hablaban de una secuela al uso, parece que tendremos una suerte de spin-off alternativo.

Pero vayamos a repasar todo lo que se sabe de 'Spartacus: House of Ashur'.

La historia

Ojo porque tenemos algo bastante sorprendente entre manos. Si ya el título de la serie nos puede hacer sospechar, la sinopsis apunta a que se trata de una historia alternativa. Un "What if" que parte de la premisa de que Ashur, el personaje encarnado por Nick Tarabay, no murió al final de 'Spartacus: Vengeance', la temporada 2 de la serie original. Claro, no es que la escena de su muerte fuese precisamente algo ambiguo de "puede que sobreviviera".

El caso es que tendríamos entonces una historia alternativa en la que Ashur no solo vive sino que además recibe el control de la academia de gladiadores de Batiatus a cambio de ayudar a los romanos a matar a Espartaco y poner fin a la rebelión de los esclavos. Así, esta "House of Ashur" haría referencia a esta nueva escuela gladiatorial y los parabienes recibidos.

El reparto

Además de Tarabay como Ashur, la serie contará con un reparto bastante extenso. Por lo menos la primera ronda de nombres está encabezada por Graham McTavish como Korris, Doctore, el entrenador de gladiadores de la casa y Tenika Davis como Achllia la primera gladiadora en el universo "Spartacus", quien tendrá que superar a sus contrapartes masculinas para ganar su libertad.

Además, se sabe de la incorporación al elenco de Jamaica Vaughan como Hilara, joven esclava enamorada de Ashur; Ivana Baquero como Messia, esclava enamorada de Hilara; Jordi Webber como Tarchon, un gladiador obstinado; Claudia Black como Cossutia, política que intriga para que Ashur caiga; India Shaw-Smith como Viridia, hija de Cossutia y Leigh Gill como Satyrus, líder de los Hermanos Ferox, gladiadores de un ludus rival.

El rodaje

Siguiendo la tradición de la franquicia de rodar en las antípodas, el rodaje de 'Spartacus: House of Ashur' acaba de arrancar en Nueva Zelanda. Si bien no han anunciado cuántas semanas durará, se espera que abarque todo el verano (invierno austral).

Al igual que la serie original y la precuela será Steven S. DeKnight el encargado de guionizar este spin-off alternativo compuesto de diez episodios.

La fecha de estreno

Si bien no se ha anunciado oficialmente una fecha para el estreno, creo que no tiene pinta que la veamos por aquí hasta 2025. En Estados Unidos la cadena oficial es Starz... por lo que aquí en España la cosa está complicada para saber cómo la veremos (¿Movistar Plus+ como con 'Outlander'?).

El tráiler

De momento no disponemos ni de tráiler ni de imágenes de 'Spartacus: House of Ashur'.

En Espinof | Las 48 películas más esperadas de 2024

En Espinof | Las mejores series de Amazon Prime en 2024