Jason Statham presenta el tráiler de su nueva película de acción, en la que une fuerzas con el director fetiche de Gerard Butler

Jason Statham se ha convertido en sinónimo de cine de acción, pero luego tiene películas mejores y peores. Ahora acaba de presentar el tráiler de 'Shelter', su nuevo y potente thriller en el que una fuerzas con Ric Roman Waugh, el director fetiche de otra gran estrella del género como Gerard Butler.

La historia de 'Shelter' cuenta la historia de un hombre (Statham) recluido en una isla escocesa remota que rescata a una niña del mar. Eso desencadena una peligrosa cadena de acontecimientos que lleva a que su casa sea atacada y le obligue a hacer frente a la situación.

Estreno inminente

'Shelter' será la primera vez que Waugh colabore con Statham, pero en su filmografía encontramos títulos como 'Greenland: El último refugio' -y también su secuela, cuyo lanzamiento en cines está previsto para el año que viene', 'Objetivo: Washington D.C.' y 'Operación Kandahar', todas encabezadas por Butler.

Bill Nighy, Naomi Ackie, Daniel Mays y Bodhi Rae Breathnach completan el reparto de este thriller de acción en el que Statham también ejercer como productor. Esta última no es una faceta tan conocida suya, pero lo cierto es que ya lo ha hecho en otras cinco películas, incluyendo 'Fast & Furious: Hobbs and Shaw', 'Beekeeper: El protector' y 'A Working Man'.

El estreno de 'Shelter' en Estados Unidos está previsto para el 30 de enero de 2025, pero por el momento se desconoce cuándo podremos verla en los cines de España.

En Espinof | Las mejores películas de acción y thrillers de 2025

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025