En 1999 un anime emblemático aterrizó en Telecinco. Hoy puedes maratonearlo en Youtube totalmente gratis y en castellano

A finales de los noventa, la que iba a convertirse en la obsesión de muchos chavales españoles llegaba cargada de polémica. El infame incidente del ataque epiléptico en Japón por el episodio de Porygon nos llegó antes del propio estreno de Pokémon, que ocurriría para todos en diciembre del 1999 en Telecinco, y apenas un par de meses más tarde de lanzarse los videojuegos a la venta. Entonces poco importó la polémica, aquello era un fenómeno imparable que definió la infancia y adolescencia de niños en todo el mundo.

Si pensar en aquellas tardes ya te eriza el vello de la emoción, tengo grandes noticias para tí. Ya no hay que esperar a que llegue la hora de que la echen, porque la serie está disponible por completo en Youtube, de manera legal y gratuita a través del canal oficial de Pokémon TV, y en perfecto castellano. Personalmente, este último detalle es el que me hace tener que contenerme para no lanzarme a revisitarla ahora mismo, hay muchos buenos recuerdos asociados a esas voces y esa canción inicial.

Si el maratón se te va de las manos, el anime original es solo el principio. El canal está poco a poco completando el archivo completo de la serie, o al menos el de las primeras temporadas. Recientemente introdujeron Pokémon Advanced, la adaptación de la tercera generación de Pokémon con la que creció otra generación de fans y que introducía un nuevo personaje protagonista junto con Ash. En el canal también se encuentran curiosidades de momentos míticos como recopilaciones de las batallas de gimnasio.

Esta primera temporada de Pokémon es conocida como la de la Liga Índigo, que cubre los primeros 80 episodios y originalmente se emitió en Japón desde 1997 a 1999. Es la historia de Ash Ketchum, su fiel compañero Pikachu, y de la aventura que recorren por toda la región de Kanto en su intención de ser el mejor entrenador de todos.

Pokémon ya era un fenómeno global cuando llegó a pantallas españolas, pero la sorpresa fue descubrir que también lo eran por aquí. Tras la salida de los primeros videojuegos por estos lares, las versiones actualizadas Pokémon Rojo y Pokémon Azul, se convirtieron en un éxito de ventas. Y aunque la importancia del anime ha descendido con el tiempo, aquellos primeros compases ayudaron a definir el fenómeno que es hoy.

En Espinof | ¿Dónde esta Yuji Itadori? La secuela de 'Jujutsu Kaisen' pone fin al misterio y Gege Akutami nos deja con un prometedor gancho para el futuro

En Espinof | La temporada 3 de 'One Piece' de Netflix encuentra a Portgas D. Ace en 'Cobra Kai' con uno de los fichajes más deseados por los fans del anime