Quentin Tarantino prepara su final como director: ya ha escrito el guion de su última película haciendo un guiño a la crítica de cine

Quentin Tarantino lleva ya un tiempo avisando de que después de diez películas se retirará de dirigir (al menos durante un tiempo), y siempre lo hemos visto muy lejano... Hasta que ya se ha vuelto inminente. Durante un tiempo se habló de que su opus final sería una versión de 'Star trek' o la tercera parte de 'Kill Bill', pero a su propio estilo, como siempre, todo indica que será una historia original titulada, como no podía ser de otra forma, 'The movie critic'.

Que Tarantino haya decidido dejar de dirigir películas no significa que no vaya a dirigir series (tiene una de ocho episodios pensada para este año), escribir libros como 'Cinema Speculation' o parir guiones para otros directores. De hecho, por lo que comentó en diferentes entrevistas, puede que dentro de unos años decida hacer otras diez películas. No lloréis por 'The movie critic', pues las lágrimas os impedirán ver que hay Quentin para rato.

La película, que de momento no tiene casa y cuya existencia ha conocido The Hollywood Reporter, podría tratar de Pauline Kael, una de las críticas de cine más famosas de todos los tiempos, de la que el gran Roger Ebert dijo que "tuvo una influencia mas positiva para el cine americano que ninguna otra persona de las últimas tres décadas". Empezó en la crítica de cine con 'Luces de la ciudad', en 1952, y no se retiró hasta que en 1991 el Parkinson lo hizo imposible. Su crítica era profundamente personal, hilada con su vida, única y preciosa, con un estilo que muchos no se atreverían a tomar por temor al qué dirán.

Es normal que Quentin Tarantino se sienta atraído por una figura tan interesante e influyente como la de Kael, que vivió el cine de los 70 que precisamente retrata en su último libro. Obviamente, 'The movie critic' no tiene productora, distribuidora ni nadie atado al proyecto todavía, pero el director no encontrará problemas al respecto. Tarantino ha decidido marcharse por su propio pie después de treinta años dedicado a la industria... Y lo va a hacer con la cabeza bien alta.