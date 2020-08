La idea de Tarantino para su 'Star Trek' es una película de gánsters en los años 30, y aún puede hacerse

El culebrón de 'Star Trek' y Quentin Tarantino parece que no tiene fin. Según Deadline y THR la franquicia está paralizada mientras Paramount y su nueva coordinadora general de cine, Emma Watts reevaluar cuál es la mejor manera de avanzar. Por una parte, una nueva película que está desarrollando el creador de 'Fargo' y 'Legion', Noah Hawley, que se anunció en noviembre de 2019, está en un segundo plano, al menos por ahora.

Hawley querría presentar un nuevo elenco separado del de la trilogía empezada por J.J. Abrams, pero es solo uno de los tres proyectos cinematográficos de 'Star Trek' que Watts y Paramount están considerando actualmente. La idea de Quentin Tarantino, que trabajó con el guionista de 'The Revenant' Mark L. Smith para acabar un guión con clasificación R basado en su historia, se ha revelado que podría estar basada en el episodio 'A piece of action' de la serie clásica de 'Star Trek' que tiene lugar, en gran parte, en un escenario de gánsteres de la década de 1930.

El episodio 17 de la segunda temporada original, del 12 de enero de 1968 tenía a la tripulación del Enterprise visitando un planeta con una cultura de mafia de los años 20 similar a la Tierra. La revelación no es demasiado sorprendente, ya que el cineasta reveló en una entrevista del año pasado que sería 'Pulp Fiction' en el espacio.

"No sé si voy a dirigirla o no. Tengo que pensarlo, pero Mark escribió un guión muy guay. Me gusta mucho. Hay algunas cosas en las que tengo que trabajar, pero me gustó mucho. Me irrita Simon Pegg. No tiene ni idea de nada de lo que ocurre y continúa haciendo comentarios como si supiese de qué va la cosa. En uno de los comentarios dijo algo en plan 'Bueno, mirad, no va a ser 'Pulp Fiction' en el espacio'. ¡Sí que lo es! Si lo hago, eso será exactamente lo que será. Será 'Pulp Fiction' en el espacio.

Ese aire a 'Pulp Fiction', cuando leo el guión, siento que nunca he leído una película de ciencia ficción que tuviese esta mierda. Y ellos dicen, lo sé, es por lo que queremos hacerla. Es, como mucho, única en su especie... Hay un componente gangster que queremos hacer con 'Star Trek' que funciona muy bien." .