Quentin Tarantino y Bruce Willis juntos de nuevo 29 años después de 'Pulp Fiction': el cineasta desea que la estrella abandone su retiro forzado para aparecer en 'The Movie Critic'

Quentin Tarantino lleva ya un tiempo centrado en 'The Movie Critic', su último largometraje antes de retirarse como director cinematográfico. Todavía se desconocen muchos detalles sobre la película, pero acaba de salir a la luz uno de lo más llamativo: Tarantino quiere que Bruce Willis haga un pequeño cameo, pero es consciente de que eso quizá sea imposible.

¿Un deseo imposible?

Por lo visto, la intención de Tarantino es que el protagonista de 'Jungla de Cristal' haga una breve aparición, aunque todavía no ha contactado con la familia de Willis para saber si está en condiciones de hacerlo. Obviamente, el cineasta aceptará que no es posible si le dicen que el actor está demasiado enfermo y su plan entonces sería utilizar un clip de alguna aparición suya en otra de sus películas.

Recordemos que Willis sufre de afasia y demencia frontotemporal, desconociéndose hasta qué punto ha empeorado. Obviamente, sus seres queridos han preferido que eso se mantenga confidencial, pero este movimiento por parte de Tarantino va a llevar a que el público saque dos posibles conclusiones: que no está tan mal si accede a hacer un cameo o que su salud se ha deteriorado mucho en caso de no hacerlo.

Willis y Tarantino ya trabajaron juntos hace 29 años en 'Pulp Fiction', manteniendo una buena relación desde entonces, aunque sin que eso cristalizara en una nueva colaboración. Ojalá pueda llevarse a cabo, ya que no dudo que sería una despedida mucho mejor para el actor que 'Assassin', la película de ciencia ficción con la que cerró su carrera.

Imagino que no tardaremos en tener más detalles al respecto, ya que Tarantino planeaba arrancar el rodaje de 'The Movie Critic' este próximo mes de septiembre. Eso ya seguramente no sea posible por las huelga de actores y guionistas que hay en Hollywood, pero está claro que lo retomará en cuanto sea posible.

