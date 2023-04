Bruce Willis regresa al cine por última vez con una película de ciencia ficción: así es el thriller con el que se cierra la carrera del mítico protagonista de 'Jungla de Cristal'

Hace casi un año se anunció que Bruce Willis se retiraba como actor tras una carrera de más de 40 años delante de las cámaras. Sin embargo, todavía faltaban varios trabajos suyos por estrenarse y ha llegado el día en el que el último de ellos ya está disponible.

Todos los detalles de 'Assassin'

La película final de Bruce Willis se titula 'Assassin' y es un thriller de ciencia ficción que nos llega a un futuro en el que un microchip permite que la mente de alguien ocupe el cuerpo de otra persona y lleva a cabo misiones encubiertas altamente peligrosas. La muerte de un agente llevará a que su mujer ocupe su lugar para llevar ante la justicia al responsable de lo sucedido.

'Assassin' se estrenó de forma limitada en los cines de Estados Unidos el pasado 31 de marzo, lanzándose de forma simultánea en el mercado digital. Su recibimiento no ha sido precisamente bueno -tiene actualmente un 0% de críticas positivas en RottenTomatoes-, pero seguro que no soy el único que, teniendo claro que no va a estar entre lo mejor de su filmografía, al menos tiene curiosidad por el hecho de ser la película con la que va cerrarse la carrera del mítico protagonista de 'Jungla de Cristal'.

Nomzamo Mbatha ('El rey de Zamunda'), Dominic Purcell, el inolvidable Lincoln Burrows de 'Prison Break', la cantante Andy Allo y Mustafa Shakir, uno de los protagonistas de la adaptación en imagen real de 'Cowboy Bebop' -uno de los mayores fracasos de Netflix-, acompañan a Willis al frente del reparto. La puesta en escena corre a cargo de Jesse Atlas, siendo 'Assassin' el primer largometraje de su carrera como director.

Por el momento se desconoce cuándo podremos ver 'Assassin' en España, pero todo hace pensar en que aparecerá por sorpresa en alguna plataforma de streaming o se emitirá sin previo aviso por algún canal de televisión.

En Espinof | Entre las 16 películas favoritas de Bruce Willis hay una de Zack Snyder: dónde puedes ver en streaming el mejor cine de la historia según el mítico actor