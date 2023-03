Entre las 16 películas favoritas de Bruce Willis hay una de Zack Snyder: dónde puedes ver en streaming el mejor cine de la historia según el mítico actor

Hace poco que volvió a hablarse mucho de Bruce Willis con motivo de su 68 cumpleaños, el cual disfrutó acompañado de su familia. Retirado del cine por la demencia frontotemporal que sufre, el protagonista de títulos tan emblemáticos como 'Jungla de Cristal', '12 Monos' o 'El sexto sentido' todavía tiene una última película pendiente de estreno, pero hoy vamos a hacer una parada en aquellos títulos que más disfrutó como amante del séptimo arte.

Las preferidas de Willis

El actor no tuvo problemas en responder a la pregunta sobre cuáles eran sus películas favoritas en una entrevista concedida en 2007 a Ain't It Cool News, señalando que son títulos que "por lo general veo entre 3 y 5 veces al año". Eso seguramente no aplica a una película que se había estrenado justo el año anteriores y que es la única del siglo XXI que encontramos en su lista de 16 largometrajes:

Martin Scorsese, Stanley Kubrick y Francis Ford Coppola son los únicos directores con más de un título en esta selección de Willis. Además, la presencia de 'Reservoir Dogs' deja claro por qué no tuvo reparos en aparecer en 'Pulp Fiction', pero es evidente que lo más llamativo es la presencia de '300', uno de los títulos que pegó más fuerte en 2006.

Puede que la lista cambiase algo a lo largo de los años y la triste realidad es que ahora mismo quizá ni siquiera él mismo se acuerde de ellas, pero nunca está de más conocer un poco mejor los gustos de uno de los actores más míticos del cine moderno de Hollywood.

