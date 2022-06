"Escribimos una película de 500 millones de dólares". El guionista de 'Django/Zorro' confirma que el proyecto de Quentin Tarantino con Jamie Foxx y Antonio Banderas existe pero... es complicado

Ya han pasado tres años desde que Quentin Tarantino nos maravillase con su espléndida carta de amor al cine titulada 'Érase una vez en... Hollywood', pero el de Knoxville aún no ha decidido cual será su décima y —si cumple su promesa de retirarse tras ella— última película. Pero esto no quiere decir, bajo ningún concepto, que no tenga proyectos y balas en la recámara para dar y tomar.

El team-up de Tarantino

Uno de ellos, del que comenzó a hablarse en 2019, es una secuela del brutal western 'Django desencadenado' que traería un crossover imposible bajo el brazo. Estaría basada en el en el cómic 'Django/Zorro' y haría coincidir en pantalla al ex-esclavo de Jamie Foxx y al vigilante enmascarado de Antonio Banderas. Una auténtica locura.

El bueno de Tarantino iba muy en serio con su peculiar 'Django 2', algo que ha confirmado recientemente el propio Banderas en una entrevista con USA Today en la que comentó, entre otras cosas, su encuentro con el director en los Óscar 2020.

"Habló conmigo, creo que en la noche de los Óscar en 2020, cuando estuve nominado por 'Dolor y gloria'. Nos vimos en una de esas fiestas. Se acercó en plan, '¿Está en tu mano? ¡Sí, tío!' Porque Quentin tiene esa tendencia de hacer ese tipo de películas con calidad. Incluso si están basadas en esas películas de serie B de los 60 y los 70, puede coger el material y hacer algo realmente interesante. Nunca hemos trabajado juntos, pero sería genial por él, por Jamie Foxx y por interpretar al Zorro otra vez cuando es un poco más mayor. Sería fantástico, divertido y una locura."

Desgraciadamente, parece que el proyecto no llegará a ver nunca la luz. Jerrod Carmichael, el cómico al que fichó Tarantino para dar forma al libreto de 'Django/Zorro' así lo ha anunciado en una entrevista con GQ.

"Quentin es un lunático al que adoro, y estoy feliz de haber utilizado este tiempo. Vimos películas exploitation en el New Beverly, me leyó escenas que nunca habían llegado a sus películas, que había tecleado en su cocina antes de hacerme una limonada casera. Fue muy especial. El que salió de la idea de 'Django/Zorro' es un guión increíble, y me encantaría que Sony averiguase cómo realizarlo, pero soy consciente de que es imposible. Creo que escribimos un guión para una película de 500 millones de dólares".

Tras este jarro de agua fría, la gran esperanza que nos queda es que se llegue a publicar el guión de Carmichael y podamos disfrutar del team-up a través de una lectura que, seguro, será de lo más disfrutable.