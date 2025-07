'Crepúsculo' marca tendencia y 'El juego del calamar' es prueba de ello. La temporada 3 me ha hecho pensar en un meme viral, pero creo que en la serie está mejor llevado

'El juego del calamar' siempre ha sabido cómo llevar al extremo la crudeza visual, la tensión y la violencia, y en su tercera temporada no se ha quedado atrás. De hecho, la serie surcoreana ha incorporado una trama que sin duda se podría incluir entre los momentos más impactantes de la serie.

Será mejor no seguir leyendo si aún no has visto la temporada 3, porque las siguientes líneas están repletas de SPOILERS.

En un momento dado, la serie plantea un parto en mitad de uno de los juegos. Y por si eso no fuera lo suficientemente dramático, el momento culmina con el nacimiento de un bebé que bien podría recordarnos a otro que acabó convirtiéndose en uno de los memes más famosos de la historia del cine reciente.

Estamos hablando de la inquietante Renesmee de la saga 'Crepúsculo'. Porque lo que vemos en 'El juego del calamar' es casi tan perturbador como aquel experimento hecho con CGI. Aunque por razones diferentes.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Un parto en medio de la masacre

En un momento dado de la temporada (y por si no fuera suficiente con la violencia que se muestra a lo largo de la serie), la Jugadora 222, Kim Jun-hee (Jo Yu-ri), da a luz en medio de un juego en el que los jugadores son divididos en equipos para una retorcida versión de lo que conocemos como el escondite. Los que llevan un chaleco rojo deben cazar con cuchillos y si no matan a alguien, serán eliminados. Y los de chaleco azul, como Jun-hee, tienen que escapar a través de las muchas puertas que hay en un escenario gigantesco.

Mientras se intenta esconder, Jun-hee se pone de parto y la Jugadora 149, Jang Geum-ja (Kang Ae-shim), le ayuda mientras Cho Hyun-ju (Park Sung-hoon) los protege de los adversarios, sacrificándose en el proceso. Jun-hee sobrevive a costa de una lesión grave en el tobillo y, contra todo pronóstico, su hija nace sana y salva. El tema es que el bebé que vemos en la serie resulta bastante familiar, porque está generado por ordenador y parece sacado del mismo sitio del que salió la famosa Reneesme de 'Amanecer - Parte 2'.

Cualquiera que haya visto la película recordará al bebé de Bella (Kristen Stewart) y Edward (Robert Pattinson), porque en su momento, el personaje fue objeto de burlas por su aspecto. Intentaron sustituir a un bebé real con efectos digitales y salió fatal, pero esto acabó siendo una fuente interminable de memes en la cultura pop. Aunque en el caso de 'El juego del calamar', el resultado ha sido muy distinto.

Decisiones fueron tomadas

Aunque sus orígenes sean parecidos, la hija de Jun-hee nace en el peor contexto imaginable y esto hace que su naturaleza sea más perturbadora si cabe. Después de sobrevivir al parto, Jun-hee le pide ayuda a Gi-hun (Lee Jung-jae), que se lleva al bebé mientras participa en el siguiente juego.

Y, además, la criatura hereda el número de su madre y se convierte en el jugador 222, continuando hasta el final de la serie, donde acaba haciéndose con el título de ganador.

En Espinof | El creador de 'El juego del calamar' acaba de confesar el verdadero motivo por el que el final de la serie de Netflix no queda cerrado

En Espinof | El creador de 'El juego del calamar' explica la escena final de la serie: "Necesitábamos a alguien que pudiera dominar la pantalla con 1 o 2 palabras"