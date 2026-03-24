David Duchovny abandonó 'Expediente X' en su mejor momento y no tuvo nada que ver con el arco de Mulder. La verdad estuvo siempre ahí fuera y no era ésa

La nostalgia es mala consejera. Por eso, cuando recordamos series tan míticas como 'Expediente X' ('The X-Files') tendemos a olvidar que tuvieron altibajos que en su día se consideraron insalvables, y que ahora hemos decidido pasar por alto. Por ejemplo, aquella vez que David Duchovny decidió irse de la serie en la temporada 7, e impuso un nuevo compañero para Gillian Anderson. Eso pasó. Y no fue bonito.

Los clásicos Doggett y Scully

21 de mayo del 2000. La temporada 7 de 'Expediente X' estaba a punto de llegar a su fin, y 'Réquiem', el episodio final, presentaba dos cliffhangers: por un lado, Fox Mulder era abducido por un OVNI. Por otro, Dana Scully admitía que estaba embarazada. Cinco meses tuvieron que esperar en aquella época hasta ver cómo continuaban las tramas, deseosos de saber qué había pasado con Mulder en aquella nave extraterrestre.

Monica Reyes y John Doggett

El resultado fue... decepcionante. Scully era informada de que el FBI estaba montando un grupo para encontrar a Mulder liderado por el agente John Doggett, un personaje escéptico interpretado por Robert Patrick; un fichaje con la esperanza de atraer a los fans de 'Terminator 2', pero que no terminó de convencer en absoluto a los seguidores de 'Expediente X'.

Finalmente, Mulder aparecería muerto en un bosque y acabaría resucitando unos meses después, en el episodio 15. Duraría hasta el final de temporada, donde llevaba a Scully y su hijo a casa, antes de esconderse y no volver a aparecer durante un largo periodo de tiempo.

En la temporada 9, sin Mulder a la vista y con Scully adoptando un papel secundario, el intento de rejuvenecer la serie, protagonizada ahora por los agentes Doggett y Monica Reyes (encarnada por Annabeth Gish), giraba en torno a desvelar el programa de "super soldados" del gobierno; y no terminó de despegar. Su creador, Chris Carter, creía que podría hacer una nueva saga basada en estos dos personajes, pero nadie apostó nunca por ellos.

De hecho, el propio Carter les dio de lado totalmente en sus últimos momentos y la trama principal se cerró (más o menos) en 'La verdad', el último episodio, en el que David Duchovny y Gillian Anderson volvieron para dar un adiós "apropiado" a los fans. Pero, ¿qué pasó para que las piezas de dominó cayeran tan rápidamente? ¿Por qué Duchovny decidió marcharse de 'Expediente X' en su mejor momento?

Demasiados episodios

En realidad, el motivo principal fue prosaico: el contrato del actor acababa en la temporada 7. "Por mucho que me guste la serie, creo que para mí este es el final. Siempre he creído que cinco años eran suficientes, y siete son más que suficientes", declaró Duchovny. Además, en diferentes entrevistas confesó que Mulder ya no tenía nada más que hacer en la serie y, para él, su arco se había terminado.

Pero la realidad es otra: en 1999, el actor metió a Fox en un juicio por los beneficios de la serie. La demanda decía que Fox conspiró para ganar más dinero de las reemisiones cortando los ingresos de Duchovny. Lo peor de todo es que Chris Carter, que sí se hizo de oro, sabía perfectamente que estaban timando al protagonista de su serie, quitándole dinero por todo lo alto, y jamás le dijo nada.

En ese ambiente de trabajo, el actor decidió marcharse lejos. Por cierto, Fox pactó fuera de los juzgados dar a David Duchovny una compensación de 20 millones de dólares y sentó un precedente que después aprovecharía el reparto de otras series, como 'Bones'.

El actor aprovechó aquellos años para tratar de crearse una carrera en el cine (sin éxito), protagonizando películas como 'Evolution' en 2001, pero no tardó mucho en volver a la saga que le vio nacer. La película de 2008 'Expediente X - Creer es la clave' ('The X Files: I Want to Believe') fue un pequeño fracaso, en parte porque era rematadamente mala y en parte porque la semana siguiente a su estreno apareció Nolan con 'El caballero oscuro' ('The Dark Knight'), que arrasó con todo a su paso.

Tras siete temporadas de 'Californication' y dejar morir rencillas del pasado, Mulder y Scully volvieron con 16 episodios más repartidos entre 2016 y 2018. La temporada 11 nos dejó un final absolutamente delirante que prácticamente aseguraba que cualquier retorno a la saga tendría que ser sin los dos agentes principales. Y así va a ser, con Ryan Coogler al mando del reboot. Lo creáis o no, la verdad sigue estando ahí fuera.

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