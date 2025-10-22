Jeremy Strong asegura que su papel en la secuela de 'La red social' no tiene nada que ver con lo que hizo Jesse Eisenberg

Quién nos iba a decir que 15 años después de que David Fincher nos brindase una de las mejores cintas de la década y de su extensa filmografía, 'La red social' tendría una secuela capitaneada íntegramente por un gigante de la dramaturgia de la talla de Aaron Sorkin. Desde luego, la vida siempre se las apaña para sorprender, pero dentro de lo inesperado siempre hay espacio para lo normal y corriente.

Copiar es de cobardes

En este caso me refiero a las palabras de Jeremy Strong que ha recogido The Hollywood Reporter. En ellas, el actor encargado de tomar el testigo de Jesse Eisenberg para interpretar al fundador de Facebook, multimillonario y presunto reptiliano Mark Zuckerberg ha asegurado que no ha mantenido ninguna conversación con su predecesor, dejando claro que su Zuck cinematográfico tendrá más bien poco que ver con el anterior. Lo esperado.

“No, creo que eso no tiene nada que ver con lo que yo voy a hacer”.

En otro orden de cosas, la estrella de 'Succession' no ha dudado en alabar a Aaron Sorkin —con quien ya trabajó en 'El juicio de los 7 de Chicago'— y ensalzar sus facetas como escritor y realizador, asegurando que el de 'The Social Reckoning' es uno de los mejores libretos sobre los que ha tenido el placer de posar sus ojos.

“Es uno de los mejores guiones que he leído. Habla de nuestro tiempo, toca el nervio de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Es un personaje increíble —fascinante, complejo—, y lo estoy abordando con mucho cuidado, empatía y objetividad. He hecho dos películas con Aaron [El juicio de los 7 de Chicago y Molly’s Game], y a la tercera va la vencida”.

La continuación de 'La red social' tiene previsto su estreno el 9 de octubre de 2026, y narrará eventos acontecidos dos décadas después de la invención de Facebook, centrándose en la historia real de una ingeniera de la compañía —interpretada por Mikey Madison— se alía con un reportero del Wall Street Journal —Jeremy Allen White— para destapar algunos de los secretos más oscuros de la plataforma.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025



