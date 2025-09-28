'The Social Reckoning' está cada vez más cerca. La secuela de 'La red social' pisa el acelerador y anuncia un reparto espectacular y su fecha de estreno

Desde luego, este 2025 nos está dando pistas de que, después de todo, estamos viviendo en una simulación. Y es que, por si no fuera poco que vayamos a tener una secuela de 'Érase una vez en... Hollywood' en la que David Fincher ha tomado el relevo de Quentin Tarantino en la dirección, ya se está cocinando una continuación de 'La red social' en la que Fincher también ha cedido las riendas del proyecto.

Sorkin al rescate

La confirmación oficial de que el brillante largometraje de 2010 tendría una continuación la recibimos hace cosa de tres meses, cuando se confirmó que Aaron Sorkin, guionista de la original, se encargaría de dirigir después de estar esperando a Fincher una larga —larguísima— temporada. Pues bien, ahora, a punto de terminar septiembre, la producción ya tiene reparto, fecha de estreno y título oficial.

La cosa es que Sorkin se ha rodeado de un elenco multipremiado —y multinominado— para dar forma a su 'The Social Reckoning', que estará protagonizada por Mikey Madison, Jeremy Allen White, Bill Burr y Jeremy Strong, quien sustituirá a Jesse Eisenberg para dar vida al fundador de Facebook Mack Zuckerberg, esta vez entrado en años y no sabemos si con aspecto de reptiliano —habrá que esperar a la caracterización—.

El largo, producido bajo el ala de Sony Pictures, se ha descrito como un "complemento" a 'La red social' y narrará eventos acontecidos dos décadas después de la invención de Facebook; concretamente, la historia real de cómo una ingeniera de la compañía se alía con un reportero del Wall Street Journal para destapar algunos de los secretos más oscuros de la plataforma.

'The Social Reckoning' tiene previsto su estreno el 9 de octubre de 2026, y desde ya se convierte en uno de los títulos más esperados del próximo curso cinematográfico, que tiene ya en el horizonte un buen puñado de lanzamientos interesantísimos. No es para menos, porque nadie escribe diálogos como Aaron Sorkin.

