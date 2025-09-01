Disney anuncia por sorpresa su próxima película de animación original rompiendo con su obsesión por las secuelas y las franquicias

A veces da la impresión de que grandes estudios como Disney tan solo apuestan por la capitalización de la nostalgia en un absurdo tira y afloja con su propio pasado a base de precuelas, secuelas, spin-offs, remakes, series de televisión y franquicias de todo tipo y ralea. Sin embargo, en el Destination D23 (la versión en miniatura de su gran festival, una especie de Comic-Con exclusiva de la casa del ratón), la noticia ha sido otra: habrá, entre un mar de continuaciones, una película nueva. ¿Es suficiente para regocijarnos?

La excepción que confirma la regla

Hasta ahora solo sabíamos que el estudio de animación de Disney estaba preparando 'Zootrópolis 2', 'Frozen 3' y 'Frozen 4' para los próximos años, pero, tal y como leemos en Variety, han anunciado una película original para el 25 de noviembre de 2026, tres años después de la anterior, 'Wish', que acabó suponiendo un fracaso de los que hacen mella.

La elegida ha sido 'Hexed', dirigida por Josie Trinidad (que hasta ahora solo había hecho la serie 'Zootrópolis+') y Jason Hand (uno de los responsables de completar ese puzzle que fue 'Vaiana 2'). 'Hexed' tratará sobre un adolescente extraño y su competitiva madre, que descubrirá que hay algo que le hace inusual: poderes mágicos que les llevan a otro mundo.

Es curioso que en 2018 recibiéramos con una tibia extrañeza 'Ralph rompe Internet' como una de las primeras secuelas estrenadas en cines de Disney (tan solo precedida por 'Los rescatadores en Cangurolandia' y 'Fantasía 2000'), pero menos de una década después celebremos que hayan hecho películas nuevas entre la maraña de segundas y terceras partes.

Al menos Pixar ha conseguido mitigar el mismo problema, eso sí: en el Destination D23 anunciaron que en 2026 llegarían la polémica 'Hoppers' (el 6 de marzo) y 'Toy Story 5' (el 19 de junio), dejando la esperadísima 'Gatto' para el 18 de junio de 2027 y ya tirarse de cabeza a 'Los increíbles 3' y 'Coco 2' para 2028 y más allá. ¿Sigue leyendo Disney correctamente al público que va a salas? ¿Hace bien en arrinconar sus producciones originales y dándoselas a novatos, como si fuera un banco de pruebas? De momento, parece que tienen razón, pero las tendencias del mercado están cambiando continuamente. Me temo que solo el tiempo lo dirá.

