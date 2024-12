Disney también obligó a Pixar a hacer cambios en 'Hoppers' para que no tratara sobre cuidar el medio ambiente. O sea, para que fuera menos "woke"

Las desgracias nunca vienen solas. La semana pasada supimos que Disney había obligado a Pixar a eliminar una trama de 'En la victoria o en la derrota', su nueva serie original para Disney+, en la que una de las jugadoras del equipo se reconocía como trans (o, al menos, persona no binaria). Durante años, Hollywood ha tratado de dar más libertad a la hora de contar historias progresistas ante los lloros de los que parecen haber aprendido ayer la palabra "woke" (y quieren rentabilizarla), y este es solo el inicio de una nueva era de conservadurismo en la industria tras la victoria de Donald Trump. Porque no, no es el único ejemplo.

Pequeño planeta, vuelve a sonreír

Ha sido The Hollywood Reporter el medio que ha entrevistado a los distintos miembros de Pixar afectados por el cambio de rumbo de la serie, y son unas declaraciones tremendas, repletas de lógico resentimiento. Por ejemplo, una ex-guionista dice, de manera demoledora, "Hace mucho tiempo que Disney no está en el negocio de hacer buen contenido. Están en el negocio de hacer buenos beneficios. Tuvimos una reunión con Bob Chapek cuando era CEO y fueron claros: veían la animación como un medio conservador".

Y en estas entrevistas ha surgido algo más interesante: otro ejemplo en el que Disney, viendo el cambio de color político, ha puesto trabas a una película. Es el caso de 'Hoppers', que se estrenará en 2026 y que es (o era) básicamente un alegato a favor de cuidar el medio ambiente, como tantas series y películas antes que ella. Pero antes era considerado la única manera de sobrevivir al futuro y ahora, por alguna carambola del destino, ha pasado a ser "woke". Así, Disney pidió que bajaran, a marchas forzadas, su mensaje de amor hacia la naturaleza.

Tristemente, cuando toda tu película se basa en la importancia de cuidar el medio ambiente, no puedes echarte atrás en eso. El equipo sufrió mucho para entender qué demonios hacer con esa indicación.

El medio también recuerda que 'Elio', que iba a estrenarse en marzo, acabó siendo aplazada hasta verano de 2025 y su director, Adrian Molina, se marchó de la película a inicios de año. Era un hombre gay, y no son pocos los que creen que Disney ha tenido algo que ver tratando de eliminar cualquier guiño o subtrama al colectivo. Esto es lo que nos viene próximamente: el paraíso para todos los que cualquier avance social, por mínimo que sea, es "woke", una palabra que, a estas alturas, está absolutamente carente de significado real pero que preocupa a Disney más que su propia integridad artística.

