Dwayne Johnson reconoce que llega tarde y orina en botellas durante los rodajes, pero sus compañeros le defienden: "Es genial"

Todos hemos tenido compañeros de trabajo con un comportamiento que se comenta entre susurros en el descanso del café. Que si llega siempre cinco minutos tarde a las reuniones, que si se nota que no se ha duchado en un par de días, que si sus chistes son incómodos... Bueno, pues, según lo que se comentó hace unos meses, ese compañero en Hollywood era el mismísimo Dwayne Johnson. Ahora, ha salido él mismo a hablar del tema. Pero no a negarlo todo, sino a ratificar los rumores. Las ventajas de saberse intocable.

A Rock con cosas

Entrevistado por la revista GQ como parte de la promoción de 'Red One', Johnson ha reconocido que todo lo que se dice de él es cierto. ¿Llegó ocho horas tarde algunos días al rodaje? "Sí, eso pasa, pero no tan tarde, por cierto. Eso es una cantidad absurda. Es de locos. Ridícula". ¿Hace pis en una botella para no tener que ir al baño público y así perder tiempo? "Sí, eso pasa... Lo he dicho miles de veces: 'Eh, estoy aquí. Ven y pregúntame. Y te diré la verdad'".

Aunque el reportaje inicial de The Wrap indicaba que el comportamiento de Johnson en el set había hecho crecer el presupuesto de la película navideña hasta los 250 millones de dólares, Jake Kasdan, el director de la misma, aclara que se ha exagerado por completo: "Dwayne nunca se ha saltado un día de trabajo jamás. Hace muchas cosas. Puede llegar tarde a veces, pero así es Hollywood, le pasa a cualquiera. De verdad, he hecho tres películas grandes con él. Nunca le he visto ser nada excepto genial hacia cualquier persona en el set de rodaje".

Chris Evans va en la misma dirección: "¿Comparado con algunas cosas que he visto en otros rodajes con otros actores que no solo no son conscientes del esfuerzo y el tiempo de otras personas, sino que además son impredecibles? Todos sabemos qué va a hacer Dwayne y cuándo va a hacerlo". Explica el actor que muchas veces, en lugar de ir al rodaje, John se dedicaba a entrenar por las mañanas, pero no lo hacía de improviso ni mucho menos.

Es algo que los productores, el director y todo su equipo ya saben. Es básico. No llega tarde por sorpresa, y ni siquiera lo llamaría tarde. Llega ligeramente más tarde algunas mañanas, pero forma parte del plan. Sus retrasos están dentro de los horarios y todo el mundo lo sabe, así que llega cuando está programado que lo haga.

De hecho, para ejemplificar lo buen compañero que es, explica que una vez se gastó unos 100.000 dólares en un sorteo entre compañeros de trabajo. "La cifra estaba en cuatro o cinco mil o algo así, y antes de que sacaran el nombre del ganador, Dwayne dijo '¿En cuánto está la cifra ahora mismo?'. Y alguien dijo, 'No sé, 4.000'. Y él dijo, 'Dejémoslo en 20.000'. Sacaron un nombre y el que ganó se alegró muchísimo.. Dwayne dijo, '¿Sabéis qué? ¿Lo hacemos otra vez? ¿Qué os parecen 30.000?'. Todo el mundo se volvió loco. Y después dice '¿Sabéis qué? ¿Qué os parece otra?', y eran 50.000". Con estas cantidades yo también le perdonaría que se meara en botellas, la verdad.

