'Red One' lanza su primer y navideño tráiler con Dwayne Johnson y Chris Evans haciendo equipo y tratando de que los 250 millones de dólares de presupuesto se noten

Puede que para nosotros ahora sea verano y estemos muertos de calor, pero a lo largo y ancho de todo Hollywood se están empezando ahora a rodar películas con títulos como 'Novios por Navidad', 'Navidad encerrados' o 'Un muérdago por Navidad', que llenarán las parrillas televisivas (y de Netflix) en diciembre. No serán las únicas cintas con espíritu navideño, por suerte o por desgracia: el tráiler de 'Red One' es algo que no vimos venir.

Ho-Ho-Hostias como panes

Dentro de lo naíf y juguetón, el tráiler de 'Red One' promete una película la mar de entretenida sobre un dúo -formado por Dwayne Johnson y Chris Evans- que tiene que salvar a Santa Claus de un secuestro. Efectos especiales de segunda, maquillaje exagerado, actores que saben que este no será su 'Ciudadano Kane'... Todo muy bien hasta que descubrimos que la película ha costado 250 millones de dólares. Quién sabe, quizá consiga recuperarlos, pero no tiene pinta.

Para intentarlo, Johnson se ha aliado con Jake Kasdan, con el que ya hizo las dos 'Jumanji' modernas, en una película de acción que podría resultar entrañable de no saber los problemas que ha habido en el set de rodaje. Y es que, aparentemente, The Rock llegaba tarde todos los días haciendo esperar al equipo y a veces ni siquiera llega a aparecer (incrementando el presupuesto por el camino, claro).

Al final, si no tenemos en cuenta estas cosas, lo que nos queda es una típica comedia navideña (que desde MGM ya han anunciado que puede ser el inicio de una franquicia, por supuesto) en la que JK Simmons es un Santa Claus hipermusculado, Dwayne Johnson le pega al Krampus en la cara y Chris Evans pide un muñeco de acción de Wonder Woman. Ahora, en pleno verano, no sabemos cómo reaccionar, pero el 15 de noviembre habrá que ver si nos imbuye de espíritu navideño. Ho, ho, ho.

En Espinof | Los milagros de las películas navideñas de Hallmark son totalmente ridículos y por qué, en realidad, siempre cuentan lo mismo

En Espinof | Las mejores películas de 2024