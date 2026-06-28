El público dicta sentencia sobre 'Obsession' y afirma que es una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Sólo hay 3 que la superan

Por fin ha llegado a los cines españoles 'Obsession', todo un fenómeno del cine de terror que está haciendo historia en los cines de Estados Unidos. Sin embargo, una cosa es arrasar en taquilla y otra ser una buena película, pero en este caso coinciden ambas cosas y el público asegura que es uno de los mejores cintas de terror de la historia del cine.

La cuestión es que el cine de terror no suele recibir valoraciones muy altas en Cinemascore, un servicio que explora la opinión de los espectadores de Estados Unidos durante el primer día en cines de la película en cuestión. Por ello, que 'Obsession' haya logrado una A- es poco menos que un acontecimiento para el cine de miedo.

La proeza que ha conseguido 'Obsession'

Por ponerlo en perspectiva, solamente 17 películas habían tenido una calificación por encima de una B+: 14 con una A- y 3 con una A, por lo que solamente hay tres largometrajes de terror que superen a 'Obsession' en las valoraciones de Cinemascore: 'Poltergeist', 'Aliens, el regreso' y 'Los pecadores'.

Ahí es cierto que Cinemascore es relativamente reciente, ya que la primera película en recibir una nota en ese servicio fue 'La rosa', un drama musical protagonizado por Bette Midler en 1979. Por ello se trata de una muestra incompleta, pero lo que ha logrado la película dirigida por Curry Barker sigue siendo toda una proeza.

Por si tenéis curiosidad sobre cuáles son las otras 14 películas de terror que consiguieron una A-, a continuación encontraréis todas ellas ordenados por fecha de estreno:

Ahora habrá que sumar 'Obsession' a esa lista cuando otra cinta de terror reciba una A- en Cinemascore. Tampoco creo que pase mucho hasta entonces, pues son varios los largometrajes que lo han conseguido durante los últimos. Ya llegar hasta A está mucho más complicado, pues tuvieron que pasar 39 años hasta que 'Los pecadores' se sumó a esa selecta lista.

Lo que sí ha quedado con 'Obsession' es que es una película que está entusiasmando a público y crítica por igual, pues ese 94% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes también es bastante insólito para una película de terror.

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