El actor que dio voz a Darth Maul en 'Star Wars', sobre la promesa de convertirse en el nuevo James Earl Jones: "Entonces, ¿por qué me pagas esta mierda, George Lucas?"

Puede que el nombre de Peter Serafinowicz, a priori, no te diga nada, pero el actor británico siempre ha estado ahí. En una carrera extendida durante tres décadas en activo, el de Liverpool ha tenido tiempo de colaborar con Edgar Wright en las geniales 'Spaced' y 'Shaun of the Dead', a pasearse por el universo de asesinos de 'John Wick' en su 'Capítulo 2', a interpretar a Denarian Saal en 'Guardianes de la Galaxia' e, incluso, ha tenido el honor de sumarse al listado de estrellas que han viajado a la Springfield de 'Los Simpson'.

¡Enséñame la pasta!

No obstante, uno de sus roles más célebres y, paradójicamente, menos conocidos —puede sonar contradictorio, y en cierto modo lo es—, es el que tuvo en el polémico 'Episodio I' de 'Star Wars'; una 'La amenaza fantasma' en la que Serafinowicz prestó su voz, además de a un droide de combate y a un scout gungan, al temible Darth Maul, cuya presencia en pantalla fue cortesía de Ray Park.

Pues bien, según ha confesado el propio intérprete en una entrevista con el podcast 'Classic Clown', ver el resultado en pantalla una vez concluido el trabajo fue "la mayor decepción de su vida" por aquél entonces.

Fue raro. Este personaje, Darth Maul... No sé lo que pensé. Su diseño... no me gustaba. Cuando vi la película fue la mayor decepción de mi vida en ese momento. De verdad que lo fue. ¿La has visto? Fue tan emocionante que, incluso formar parte de ella... hacer esto, lo que yo pensaba que sería algo emblemático... Es algo simplemente inimaginable. Supongo que, en cierto modo, lo es [emblemático]. Supongo.

No obstante, más allá de las posibles expectativas desmesuradas, una de las claves que pudo conducir al bueno de Pete a la supina decepción es la promesa que le hizo George Lucas de convertirse en el nuevo James Earl Jones. Recordemos que Jones puso la inolvidable voz de Darth Vader sobre la interpretación de David Prowse para trascender al estatus de icono pop —al contrario que el olvidado Prowse—, algo que hizo pensar a Serafinowicz que tal vez no estaba cobrando lo suficiente.

James Earl Jones tiene la mejor voz que haya tenido jamás un ser humano, ¿verdad? Y, de repente, ahí estaba yo con George Lucas, y él me soltó: "Bueno, Peter, eres el nuevo James Earl Jones". Yo le respondí, "Joder, ¿en serio? ¿Entonces por qué me pagas esta mierda, George?".

Sea como fuere, Peter Serarfinowicz volvió a prestar sus cuerdas vocales al temible Darth Maul —esta vez sin acreditar— en la denostada 'Solo: Una historia de Star Wars', siendo sustituido oficialmente por Sam Witwer en las series animadas 'Tle Clone Wars' y 'Maul: Shadow Lord'.

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