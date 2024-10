Francis Ford Coppola es el fan más inesperado de 'Joker: Folie à Deux' y afirma que su director es un visionario: "Siempre va un paso por delante del público"

Uno pensaría que Francis Ford Coppola estaría ahora únicamente preocupado por el enorme batacazo que ha sufrido con 'Megalópolis', una película que costó 120 millones de dólares y que está por ver que vaya a recaudar 10 antes de abandonar los cines, pero el mítico director de la trilogía de 'El Padrino' ha sacado un momento para hacer que nadie esperaba: declararse fan de 'Joker 2'.

"Siempre me sorprenden"

De hecho, Coppola ha confesado que lleva años siguiendo con mucho interés la carrera de Todd Phillips. En concreto, todo se remonta al estreno de la divertida 'Resacón en Las Vegas', por lo que además de con 'Joker 2', se ve que el cineasta también disfrutó con sus secuelas. En concreto, esto es lo que ha comentado a través de su cuenta de Instagram:

Las películas de Todd Phillips siempre me sorprenden y las disfruto mucho. Desde la maravillosa 'Resacón en las Vegas' siempre va un paso por delante del público sin hacer nunca lo que esperan. Enhorabuena a 'Joker: Folie à Deux'

Seguro que no soy el único al que le ha sorprendido mucho leer este mensaje publicado sobre 'Joker 2'. No tanto ya porque la crítica o el público estén destruyendo la película, porque la verdad es que me habría desconcertado incluso aunque el apoyo hacia ella fuese unánime.

Sin embargo, la realidad es otra y 'Joker 2' parece condenada a ser un desastre de los que hacen historia. Por ahora, en taquilla lo va a tener sencillamente imposible para ser rentable, ya que la duda está en saber cuánto dinero va a acabar palmando Warner con una cinta cuyo presupuesto se disparó hasta los 200 millones de dólares.

