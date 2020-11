'How to with John Wilson': HBO estrena una divertida serie documental sobre la condición humana desde lo más profundo de la gran manzana

Estamos hasta arriba de estrenos lujosos y rimbombantes. Series que llegan con premios bajo el brazo, shows con importantes nombres propios de la industria que encabezan todos los titulares y rompedoras propuestas formales están a la orden del día. Por eso la llegada de 'How to with John Wilson' a HBO es un acontecimiento que celebrar. Bienvenidos a la inquieta mente del tipo que más y mejor conoce a la ciudad de Nueva York.

Live From New York

¿Qué demonios es 'How to with John Wilson'? Pues es un documental y es una comedia. Duración sitcom y formas documentales, lo que hace que formalmente se la pueda meter en el saco de la maravillosa '¿Quién es América?' de Sacha Baron Cohen. Es más, Nathan Fielder, productor de la serie, es director de alguno de los episodios de la serie de Cohen y responsable de la inmensa e inclasificable 'Nathan for You' de Comedy Central.

Recuperando más esa tónica documental y centrándose en su brutal capacidad de observación y de ir buscando el mínimo detalle bajo el marco más enorme posible, como es la ciudad de Nueva York, John Wilson nos cuenta una serie de historias que la plataforma de 'Juego de Tronos' irá colgando semanalmente. Los dos que tienes disponibles, 'How to Make Small Talk' y 'How to Put Up Scaffolding', son dos lecciones vitales sobre la insoportable levedad del ser (humano neoyorquino) y la reflexión que todo ciudadano merece.

Utilizando el cinismo por bandera y metiendo el dedo en la llaga constantemente, Wilson y su cámara nos harán partícipes de su filosofía callejero-universal a golpe de bofetada de realidad. Porque además de ser un instructivo documental sobre la vida del norteamericano medio (de la era Pre-Covid), 'How to with John Wilson' también nos recuerda el imponente esfuerzo conjunto que realizamos para terminar de romper las cosas. Tal vez no pretenda aleccionar, pero cada uno sacará sus propias conclusiones sin importar demasiado si reside en Nueva York o en Burgos.

La ciudad de los corazones solitarios

No es casual que mencione esas dos ciudades. Durante el transcurso del último festival de San Sebastian, donde se presentó la estupenda 'Un efecto óptico', tuve la suerte de charlar con uno de nuestros cineastas favoritos, Juan Cavestany, uno de los más agudos observadores del costumbrismo patrio que, además, también está especializado en el espionaje observacional internacional. Sus años en Nueva York así lo acreditan.

Aquí, su colega Wilson, nunca sabremos cómo, está siempre en el momento adecuado en el momento oportuno. Es casi como el Spider-Man de los sucesos de la ciudad, el héroe de la América que madruga para grabar publirreportajes sobre carne que se vende en la Teletienda. De hecho, es literalmente eso. Y también habrá un guiño para ese héroe de los albañiles en su segundo episodio, centrado en la imagen de esa gran urbe tapiada bajo los andamios. En el primero, lo que Wilson trata de sacar de detrás de los andamios emocionales son las necesidades humanas de socializar. La capacidad de empatizar con el otro y poder hacer algo tan sencillo como charlar.

Para ello no reparará en viajes y anécdotas, en un estudio constante de las situaciones que ha decidido plasmar en imágenes y de rodearse de gentes y lugares que intenten dar con alguna respuesta vital. Todo ello desde un novedoso punto de vista documental no exento de un humor grueso (hay al menos dos imágenes que pueden herir la sensibilidad del espectador) casi invisible, demasiado sutil para ser tan jodidamente gráfico.

Cada lunes iremos recibiendo estos "callejeros viajeros llenos de talento e ideas locas" en forma de píldora episódica. 'How to with John Wilson' es una de las grandes sorpresas de la temporada y una recomendación ineludible para todo fan de la sociología, de Nueva York o del humor más rompedor. La tragicomedia documental del año.