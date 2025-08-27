Flipa, flipa: 'Qué vida más triste' estuvo a punto de resucitar, pero esta esperadísima secuela se canceló en el último minuto

Flipa, flipa, toma, toma, la liada del Josebas, que es que no le da. ¡No le da! Si has leído este inicio con la voz de Borja Pérez en tu cabeza, es que, efectivamente, tú también echas de menos 'Qué vida más triste', el formato que nació en Internet en 2005 y llegó a emitirse en La Sexta entre 2008 y 2011. Desde entonces, Borja volvió a la grúa en Basauri durante un tiempo antes de tener una segunda oportunidad como actor en el reboot de 'Vaya Semanita' o 'Superestar' (donde tiene un muy agradecido cameo), pero este retorno estuvo a punto de ser por todo lo alto. ¡A lo secuela!
El siroco, ¡a lo secuela tardía!
No os hacéis una idea de lo devastado que me he quedado al enterarme de que estuvimos muy cerca de tener una nueva temporada de 'Qué vida más triste' con los personajes ya mayores (que no maduros), tal y como le ha reconocido Borja al podcast Son2: "Estuvo a punto de salir 'Qué vida más triste return', y eran ocho capítulos, hablé hasta con mi jefe, íbamos a hacer cinco semanas de grabación". ¿Y por qué no salió? Pues, como imaginarás, por el vil metal (no para los actores, eso sí).
Lo íbamos a hacer Rubén Ontiveros y yo con Joseba. Nos íbamos a pedir una mini excedencia o vacaciones, pero no se llegó a un acuerdo. No por muestro sueldo ni nada de eso, fue por algo económico de producción. Pero se iba a hacer, eran Borja y Joseba con 45 años, pues imagínate: Joseba, por ejemplo, se iba a divorciar y luego nosotros nos íbamos a vivir a un piso, y estábamos nosotros dos con las nuevas tecnologías, que no nos enterábamos, pues intentando hacer, como dos pobres hombres.
'Qué vida más triste' dejó una huella imborrable en el corazón de toda una generación, y, dado que Borja y Joseba apenas se han juntado televisivamente desde entonces (la última vez fue hablando de feminismo en 'Ese programa del que usted me habla'), podría haber sido un pequeño gran acontecimiento millennial. El propio Borja cree que "habría funcionado" y no es para menos. Toma, toma. ¡A lo cancelación injusta!
En Espinof | Ni 'La que se avecina', ni 'Machos Alfa'. La mejor serie de los hermanos Caballero vuelve a Netflix en 3 días y sigue siendo divertidísima
En Espinof | Las 15 mejores series de 2025 (por ahora)
Ver 2 comentarios