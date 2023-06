"Pasaron por el infierno y no obtuvieron nada". 100 artistas de VFX abandonaron 'Spider-Man: Cruzando el multiverso' debido a las duras condiciones laborales impuestas

Hace poco menos de un año, el principal tema de conversación dentro del panorama cinematográfico estuvo centrado en la anticipada explosión de los artistas de efectos visuales que, finalmente, comenzaron a sacar a la luz las sonadas malas praxis de los grandes estudios y unas condiciones laborales que dejaban mucho que desear. Lo que en la industria del videojuego se conoce como "crunch", vamos.

Spider-Crunch

Pues bien, lejos de haberse calmado las aguas y de haberse llegado a acuerdos y a una regularización de las horas de trabajo, esta semana ha trascendido la noticia de que cien artistas de VFX abandonaron la producción de 'Spider-Man: Cruzando el multiverso' debido a una gestión tremendamente negativa que incluía, entre otras cosas, cambios constantes de último minuto.

Uno de ellos, bajo el seudónimo de "Stephen", ha explicado a Vulture las condiciones en las que trabajaron:

"Más de 100 personas abandonaron el proyecto porque ya no podían soportarlo. Pero muchos se quedaron solo para asegurarse de que su trabajo sobreviviera hasta el final, porque si se modificaba, ya no sería suyo. Conozco a personas que estuvieron en el proyecto durante más de un año y se fueron sin casi nada que mostrar, porque se cambió todo. Pasaron por el infierno de la producción y luego no obtuvieron nada de su trabajo al final".

Además de esto, cuatro fuentes han afirmado que el equipo de animadores fue contratado en 2021, pero tuvieron que esperar un tiempo de entre tres a seis meses para ponerse en materia mientras la cinta pasaba por su fase de preproducción; algo que generó un conflicto de calendario traducido en jornadas de trabajo de once horas durante los siete días de la semana que se extendieron durante más de un año. Según cuentan dichas fuentes, cada escena de la película debía ser aprobada personalmente por el escritor y productor Phil Lord.

Michelle Grady, vicepresidenta ejecutiva de Sony Pictures Imageworks ha subrayado que estas acusaciones no representan a todos los artistas involucrados en 'Cruzando el multiverso', lo cual no quiere decir que, presuntamente, no existiesen numerosos profesionales afectados por unos ritmos y exigencias tremendamente duros de materializar.

A día de hoy, 'Spider-Man: Más allá del multiverso' continúa en fase de producción con una fecha de estreno prevista para el 29 de marzo de 2024. No obstante, tras estas acusaciones, reina cierto grado de escepticismo sobre si podrá llegarse o no al objetivo marcado en el calendario. Todo dependerá de si en Sony deciden hacer las cosas bien o si, por el contrario, volverán a abrazar la nefasta cultura del "crunch".

