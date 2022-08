Qué ver en Disney+: esta emotiva historia con un dragón es también el único remake en acción real de un clásico de Disney que vale la pena

No hace falta esforzarse demasiado para hacer crítica con sangre de los remakes en acción real que Disney ha estado perpetrando con sus clásicos de animación. Casi todos están cortados por el mismo patrón poco imaginativo y rígido, que resulta espantoso para películas que en un origen eran justamente libres y que explotaban las posibilidades de su lenguaje cinematográfico.

Por si fuera poco, además de estar intentando igualar clásicos de todos los tiempos, palidecen por estar repitiendo la historia con ligeros cambios para que no se quede una película de hora y media. Y al carecer de la elasticidad del dibujo animado, se sienten faltas de magia y de fuerza. Claramente la fórmula les funciona en lo económico, pero no deja de ser una pena que mayormente se hayan anclado en una mediocridad aburrida. Sólo parece salvarse justo de la que menos se esperaba, al recuperar un film menor, como es 'Peter y el dragón'.

Secretos muy grandes para guardar

Disponible en Disney+, esta reformulación de 'Pedro y el dragón Elliot' brilla justamente por no anclarse en absoluto a la original, un musical que juntaba animación y actores reales sin demasiado relumbrón. Aquí David Lowery, uno de los autores más fascinantes del momento, aprovecha la poca nostalgia alrededor de la película de los setenta para hacer una emotiva historia que consigue trasladar la magia fantástica de Disney a la acción real.

La película tiene lugar en una remota región forestal de Estados Unidos, en la que Bryce Dallas Howard da vida a una guarda forestal encargada de la zona que toda la vida ha estado escuchando locas historias por parte de su padre, un emotivo Robert Redford. Este asegura que en la profundidad del bosque vive un feroz dragón, pero ella siempre ha asumido que la historia era para asustar a los niños y que no se perdieran en dicho bosque.

Todo cambiará al entrar en contacto con Peter, un misterioso niño de 10 años que aparentemente no tiene familia y que reside el bosque, asegurando que su compañía es un dragón gigante y verde llamado Elliott. Suena totalmente inverosímil, pero tanto la vigilante como su padre descubrirán no sólo que es real, sino que tratarán de descubrir la verdad en torno a este dragón.

'Peter y el dragón': emoción y fantasía clásica

Lowery consigue hacer de esto un relato fantástico de la vieja escuela, pero con la espectacularidad del blockbuster moderno gracias a los medios que proporciona Disney. Incluso con la exigencia que viene derivada de la marca empresarial y de depender principalmente de CGI, consigue que este tenga una artesanía muy cuidada que casa con el tono gentil y hasta hermoso por el que apuesta.

No sólo consigue un resultado a todas luces superior a la original, sino que muestra que hay espacio para el cine espectáculo moderno -incluso el más dirigido al público infantil- para el gusto exquisito bien medido y emoción bien gestionada. Lowery consigue salir airoso de este reto, mostrando que dentro de él hay un cineasta versátil, capaz de hacer ambiciosos relatos autorales como 'A Ghost Story' o 'El caballero verde' y películas llenas de ternura como esta o su deliciosa 'The Old Man & the Gun', en la que también cuenta con un Redford fabuloso.

En Espinof | Los remakes y adaptaciones en acción real de Disney ordenados de peor a mejor