Qué ver si te gusta 'La bestia': 3 variadas y estupendas películas con leones disponibles en streaming para transportarte a la selva de manera segura

Los últimos estrenos de cartelera no dejan novedades de gran relumbrón que nos den alas a la imaginación para encontrar contenido relacionado. Aunque no vayamos tan deprisa, porque tenemos Idris Elba liderando un thriller de supervivencia llamado 'La bestia' donde se enfrenta, nada menos, que contra un león.

Y bueno, ¿por qué no hace una lista relacionada con eso? No con los thrillers de supervivencia, que ya tenemos alguna, sino con pelis relacionadas con leones. Felinos a lo grande explorados en películas de todos los tipos, no sólo acción tensa, y que además podemos ver a través de plataformas de streaming.

'Nacida libre' ('Born Free', 1966)

Dirección: James Hill. Reparto: Virginia McKenna, Bill Travers, Geoffrey Keen, Peter Lukoye, Omar Chambati.

Lo dicho, no todo tiene que ser acción y terror primario a la hora de tocar leones. Este clásico drama de James Hill ofrece un entretenimiento familiar conmovedor, con algo de aventura modesta y también ternura.

Una ligera exploración de la imposibilidad de contener a la naturaleza eternamente y de las relaciones inexplicables que se forman con los animales. Todo bellamente acompañado de la fabulosa banda sonora del gran John Barry.

Ver en Filmin

'El rey león' ('The Lion King', 1994)

Dirección: Rob Minkoff, Roger Allers. Reparto: Matthew Broderick, Jeremy Irons, James Earl Jones, Moira Kelly, Nathan Lane.

Si hay que hacer algo sobre leones, es prácticamente obligatorio meter la mejor película que los ha tenido de protagonistas. Y una de las mejores cintas jamás hecha.'El rey león' aúna una gran historia shakesperiana con la mayor virguería técnica de un Disney en su mejor época -y eso que en la película trabajó el "equipo B" mientras los tops estaban con 'Pocahontas'-. Una película poderosa y majestuosa, que dio épica para siempre a estos animales.

Ver en Disney+ | La crítica en Espinof | Las mejores películas de animación de la historia

'Los demonios de la noche' ('The Ghost and the Darkness', 1996)

Dirección: Stephen Hopkins. Reparto: Michael Douglas, Val Kilmer, Tom Wilkinson, Om Puri, Bernard Hill.

Dos hombres contra dos leones en uno de esos clásicos ejercicios noventeros inspirados en parte en sucesos reales y con dos estrellas notables al frente.

Aunque hay mucho de aventura clásica en esta película de Stephen Hopkins, haciendo que su entretenimiento adulto tenga un regusto interesante y añejo. Supervivencia y conexión con la naturaleza africana en un film como los que ya apenas se hacen.

Ver en Amazon