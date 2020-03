Cuando el hombre es la presa: 16 películas sobre los juegos de supervivencia más peligrosos

Con la muy divertida 'La caza', co-escrita por Damon Lindelof condenada al olvido eterno tras su mal ojo a la hora de buscar fechas de estreno, es justo y necesario que saciemos nuestra sed de caza mayor con algunas de las películas más memorables de ese subgénero que tantas alegrías nos ha dado desde hace prácticamente cien años. Bienvenidos a la temporada de caza.

Los juegos más peligrosos

'La caza' no viene de parte de un equipo de aficionados con ganas de hacer bien las cosas. Se trata de la nueva película de Craig Zobel, cineasta que presentó en Sitges hace unos años su ópera prima, la muy interesante 'Compliance', a la que siguieron 'Z for Zachariah' y un sinfín de videos musicales y episodios de series del más alto nivel, como 'American Gods', 'Westworld' o 'The Leftovers'.De ahí viene el equipo creativo de la película, con un guión firmado por Nick Cuse y Damon Lindelof. La pareja de guionistas llega además en racha, encadenando éxitos catódicos para Netflix ('Maniac') o HBO, donde aún suenan los ecos de su extraordinaria labor en la continuación imposible de 'Watchmen'.

Ahora el equipo creativo se sitúa en la senda de 'The Most Dangerous Game', un relato de Richard Connell de hace casi un siglo que ha sido llevado a la pantalla de todas las maneras posibles. Aprovechamos la temporada de caza para recordar las más destacadas variaciones del texto, tanto las más fidedignas y acreditadas como las menos oficiales.

El malvado Zaroff

Dirección: Irving Pichel, Ernest B. Schoedsack

Reparto: Joel McCrea, Fay Wray, Leslie Banks, Robert Armstrong

Divertidísima y moderna, el inicio del universo cinematográfico de aventuras imposibles en selvas imaginarias arrancaba con un excelente thriller de supervivencia. Lo tiene todo y aún así lo mejor estaba por llegar: sus responsables presentarían al año siguiente una película que tal vez te suene: 'King Kong'.

Irving Pichel, Ernest B. Schoedsack y Fay Wray (y alguno más) hicieron realidad un relato de aventuras y peligros como pocas veces se había visto. En realidad, como nunca lo había hecho nadie. Desde sus portentosos portazos de crédito al impactante plano final, 'El malvado Zaroff' es un torbellino aventurero de categoría.

Crítica en Espinof: 'El malvado Zaroff'.





Bloodlust!

Dirección: Ralph Brooke

Reparto: Wilton Graff, June Kenney, Walter Brooke

Un exploitation en toda regla que incluye básicamente lo mismo que en la película del 32 pero sin acreditar al autor de la novela original. La única película dirigida por Ralph Brooke aprovecha su año de producción y la influencia del horror de la época para ofrecer unos detalles sanguinolentos inéditos hasta entonces, como en el desenlace de un villano al que le faltaban muchas sopas para llegar al nivel de Zaroff.

A Game of Death

Dirección: Robert Wise

Reparto: John Loder, Audrey Long, Edgar Barrier

Robert Wise no tuvo muchas opciones de mostrar algo de autoría en este remake calcado de Zaroff. Un reparto sin carisma, menos acción y una banda sonora mediocre no ayudaron a superar a un original del que incluso utilizaron imágenes para algunas secuencias, como la de la explosión inicial. La variación respecto a la película de Pichel y Schoedsack está en un mayor protagonismo del hermano de la heroína. Remake descafeinado a pesar de una mayor claridad en la pelea final.

Huída hacia el sol (Run for the Sun)

Dirección: Roy Boulting

Reparto: Richard Widmark, Trevor Howard, Jane Greer

Ahora sí, un remake de verdad. Atrevido, duro, a todo color y con la violencia y el sudor necesarios para crear una atmósfera completamente innovadora a partir de un relato que empezaba a estar demasiado sobado. A pesar de todo, Richard Widmark aseguraba que era la película de su filmografía que menos le gustaba. Supongo que con el cine más que con ninguna otra cosa, siempre es cuestión de la perspectiva que dan el tiempo y las distancias.

La presa desnuda

Dirección: Cornel Wilde

Reparto: Cornel Wilde, Gert van den Bergh, Ken Gampu

Hermosa y asfixiante aventura de supervivencia inspirada en las vivencias del explorador John Colter, perseguido por una tribu salvaje en la frontera de Wyoming en 1809. Cornel Wilde dirige y protagoniza su obra maestra y lo da todo tanto delante como detrás de la cámara. Posiblemente su director de segunda unidad, Bert Batt, tenga algo que decir sobre algunos de sus hallazgos, pero la película es un pelotazo que no se olvida con facilidad.

El imperio de la muerte (Turkey Shoot)

Dirección: Brian Trenchard-Smith

Reparto: Steve Railsback, Olivia Hussey, Michael Craig, Carmen Duncan

Una aberración distópica de calidad exploited que, entre homenajes, préstamos y adelantarse a otros, alcanza sobradamente el estatus de clásico de culto. Y es que además de coger de la novela que nos tiene aquí reunidos, aquí hay sitio para adelantarse a huidas futuristas y aderezarlo con un toque de H.G. Wells y ultraviolencia. Casi casi una obra maestra. Lo dejaremos en una obra de culto.

Depredador

Dirección: John McTiernan

Reparto: Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Sonny Landham, Bill Duke

¿Quién es el cazador aquí? Esta cima del fantástico y la acción de mediados de los ochenta nunca ha sido siquiera igualada. Equilibrio perfecto entre película para el domingo por la tarde y la mejor película de todos los tiempos, es un artefacto de precisión que perdurará. Lástima que cineastas como McTiernan no hayan tenido sucesores a su altura.

Poppers

Dirección: José María Castellví

Reparto: Giannina Facio, Miguel Ortiz, Agustín González, Conrado San Martín

Es difícil saber si estamos ante la respuesta patria al cruising que William Friedkin ofreció en la sórdida 'A la caza' o ante una simple variación de la caza humana elitista en los ambientes más trasnochados de una movida que se encontraba en pleno apogeo. Única película dirigida por Castellví, habitual de la foto fija.

Blanco humano (Hard Target)

Dirección: John Woo

Reparto: Jean-Claude Van Damme, Lance Henriksen, Arnold Vosloo

Sam Raimi se llevó a Hollywood a la gran perla de la acción oriental y entre todos entregaron un vehículo ideal al servicio de la estrella del momento. 'Blanco humano' es un hito del cine de acción y una pionera en la que fuera la tierra de las oportunidades, puesto que antes de Woo nadie se atrevía a hiperbolizar estéticamente la acción de semejante modo. Una obra maestra, por supuesto.

La presa (Southern Comfort)

Dirección: Walter Hill

Reparto: Keith Carradine, Powers Boothe, Fred Ward, Peter Coyote

Aunque en realidad sea más hija de 'Deliverance' que de Zaroff, esta inolvidable radiografía de la América profunda a cargo de Walter Hill es una de las más angustiosas cacerías humanas que recordamos. Prácticamente un "cajún desastre" lleno de buenas ideas y malas decisiones. Obligatoria.

Juego de supervivencia

Dirección: Ernest Dickerson

Reparto: Ice-T, Rutger Hauer, Charles S. Dutton, Gary Busey, F. Murray Abraham

A Dickerson se le quiere mucho en esta casa. De director de foto de Spike Lee a cineasta especializado en terror y acción, supo impregnar de su autoría este enésimo cuento de ricos comiéndose a pobres con oficio y un reparto muy solvente. Ha llovido mucho desde esta respuesta a la película de Woo, aún pero viniendo con esas prisas aguanta el tipo. Cuestión de estilo y talento.

The Suckers

Dirección: Stu Segall

Reparto: Richard Smedley, Laurie Rose, Steve Vincent

Otra explotación del original, pero en el sentido exacto de la palabra: explotación sexual en la costa oeste. La cacería apenas ocupa el tercer acto de la función, mientras que el resto de metraje está formado por escenas de sexo entre mujeres atractivas y gañanes. Las míticas Sandy Dempsey, Barbara Mills y Laurie Rose son en esta ocasión las mujeres perseguidas.

Revenge

Dirección: Coralie Fargeat

Reparto: Matilda Anna Ingrid Lutz, Kevin Janssens

Una de las sensaciones de hace un par de temporadas, aunque en realidad estemos ante un rape & revenge que ante una cacería como tal. Pero el paraje, la fórmula (aderezada por una primitiva y ancestral fuerza que la eleva por encima del resto) y los métodos nos terminan por convencer para esta lista. Una pena que a ratos esté más empeñada en ser cool que en resultar divertida.

Crítica en Espinof: 'Revenge'.

Un tío llamado Peste (The Pest)

Dirección: Paul Miller

Reparto: John Leguizamo, Jeffrey Jones, Freddy Rodríguez

Lo creas o no, esto está inspirado en el relato de Connell. Escatológica, grosera, incorrecta, abominable: fascinante. La versión paródica del juego más peligroso es una comedia que se tomaba muy en serio lo de ofender desde la carcajada. En realidad, el espécimen más extraño de todos. Que no se extinga.

Perseguido (The Running Man)

Dirección: Paul Michael Glaser

Reparto: Arnold Schwarzenegger, Maria Conchita Alonso, Yaphet Kotto

Irregular, pero adentadísima a lo que estaba por venir, 'Perseguido' proponía un concurso de cacerías humanas en prime time que duraba menos que el maldito 'Sálvame Deluxe'. Adaptando un relato de los que Stephen King firmaba con pseudónimo, Glaser, que ya había firmado la interesante 'La banda de la mano', se perdía entre violencia y neones de ese Tele 5 de tres al cuarto que lo daba todo por su audiencia.