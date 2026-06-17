Tom Holland ya habla de quién debería ser su sustituto como Spider-man, y tiene un nombre en mente: "Es supertalentoso y todo el mundo está hablando de él"

Esta gira de 'Spider-man: Brand New Day' se nos va a hacer larguísima, porque han empezado ahora pero la película se estrena dentro de un mes y medio. Sin embargo, nos está dejando titulares jugosísimos. La prensa rosa hablará sobre todo del matrimonio ya confirmado entre Tom Holland y Zendaya, pero aún más interesante es que Holland no para de hablar ya del legado y de su futuro sustituto cinematográfico, mientras el director de la película nos pide que disfrutemos de ella como si fuera la última de Spidey. Uy, uy, uy.

Cesión arácnida

Hasta ahora, cuando le preguntaban por el futuro, Holland solo afirmaba que quería estar ahí para pasar el manto, o que estaba esperando a que presentaran a Miles Morales. Sin embargo, en la última entrevista a fondo de la revista Esquire da por fin un nombre del que cree que puede ser su futuro reemplazo... Y hay que decir que ha dado en el clavo.

"Owen Cooper sería increíble. Obviamente es super-talentoso y todo el mundo está hablando de él ahora mismo". Si no le tienes en mente, Cooper es el niño protagonista de 'Adolescencia', al que de momento solo hemos podido ver en otras dos producciones: la fabulosa serie 'El Cineclub' y la nueva versión de 'Cumbres Borrascosas'. Nadie sabe si su futuro está en Marvel haciendo de un nuevo Peter Parker, pero, desde luego, las tablas las tiene para hacer lo que quiera.

Eso sí, advierte Holland, también sería el momento perfecto para meter una cara totalmente nueva, pero siempre que, tal y como afirma, pudiera hacer por esta cara nueva lo mismo que Robert Downey Jr hizo por él en Marvel... Si es que Spidey llega al final de este 'Brand New Day' como si nada. Cooper, calienta que sales.

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